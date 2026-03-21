Geopolitische Spannungen und neue Zinssorgen setzen den Krypto-Markt unter Druck. Bitcoin und Co. fallen zum Beginn des Wochenendes.

Bitcoin über 70.000 US-Dollar – doch Ölpreis und Zinssorgen belasten den Krypto-Markt

Bitcoin über 70.000 US-Dollar – doch Ölpreis und Zinssorgen belasten den Krypto-Markt

Zum Start ins Wochenende sinkt Bitcoin leicht, notiert aber noch über 70.000 US-Dollar. Der Krypto-Markt gibt innerhalb von 24 Stunden um 0,68 Prozent nach und fällt auf 2,42 Billionen US-Dollar.

Hintergrund ist eine makroökonomische Neubewertung infolge steigender Ölpreise und wachsender Spannungen zwischen den USA und dem Iran. Die Entwicklung schürt Inflationsängste und lässt Erwartungen an baldige Zinssenkungen deutlich sinken. Fed-Chef Jerome Powell hat davor bereits in seiner Rede gewarnt.

Statt Zinssenkungen rücken mögliche Zinserhöhungen wieder in den Fokus. Für risikobehaftete Anlagen wie Kryptowährungen bedeutet das Gegenwind, da steigende Zinsen die Attraktivität spekulativer Investments mindern.

Alle drei Assets sinken seit fünf Tagen I Quelle: Tradingview

Parallel zeigt sich eine enge Kopplung an traditionelle Märkte. Sowohl mit dem S&P 500 als auch mit Gold bewegt sich der Krypto-Markt derzeit stark im Gleichklang.

Liquidität verstärkt Kursbewegungen

Zusätzlich wirkt ein Rückgang der Marktliquidität belastend. Das Spot-Handelsvolumen sinkt binnen eines Tages um 21 Prozent. In einem solchen Umfeld können bereits größere Einzelorders deutliche Kursausschläge verursachen.

Möchtest du die aktuelle Kurslage für dich nutzen? Dann registriere dich bei OKX und erhalte einen Willkommensbonus von 100 € in BTC.

Vor allem bei kleineren Altcoins zeigt sich dieser Effekt. Einzelne Projekte verzeichnen zweistellige Verluste bei erhöhtem Handelsvolumen, was den allgemeinen Abwärtsdruck verstärkt. Zu nennen wären hier beispielsweise Bittensor (TAO) oder Virtuals Protocol (VIRTUAL).

Empfohlenes Video Bitcoin & Altcoins: Das macht uns jetzt bullisch

Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026 In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest. Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden