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Bitcoin über 70.000 US-Dollar – doch Ölpreis und Zinssorgen belasten den Krypto-Markt

Geopolitische Spannungen und neue Zinssorgen setzen den Krypto-Markt unter Druck. Bitcoin und Co. fallen zum Beginn des Wochenendes.

Dominic Döllel
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Eine detaillierte Nahaufnahme einer glänzenden, goldfarbenen Bitcoin-Münze, die flach auf einer futuristischen, dunkelblauen Platine mit leuchtenden orangefarbenen Schaltkreisen liegt. Im Hintergrund erstreckt sich ein unscharfer, rot dominierter Finanzmarkt-Chart mit Kerzendiagrammen, die eine volatile Kursbewegung zeigen. Eine kleine Markierung im Chart hebt den Preis von „70,000 USD“ hervor. Die Atmosphäre ist technologisch und spannungsgeladen, verstärkt durch den Kontrast zwischen der stabilen Goldmünze und den dynamischen roten Marktsignalen.

Beitragsbild: KI-generiert

 | Kann Bitcoin dem Druck standhalten?

Zum Start ins Wochenende sinkt Bitcoin leicht, notiert aber noch über 70.000 US-Dollar. Der Krypto-Markt gibt innerhalb von 24 Stunden um 0,68 Prozent nach und fällt auf 2,42 Billionen US-Dollar.

Hintergrund ist eine makroökonomische Neubewertung infolge steigender Ölpreise und wachsender Spannungen zwischen den USA und dem Iran. Die Entwicklung schürt Inflationsängste und lässt Erwartungen an baldige Zinssenkungen deutlich sinken. Fed-Chef Jerome Powell hat davor bereits in seiner Rede gewarnt.

Statt Zinssenkungen rücken mögliche Zinserhöhungen wieder in den Fokus. Für risikobehaftete Anlagen wie Kryptowährungen bedeutet das Gegenwind, da steigende Zinsen die Attraktivität spekulativer Investments mindern.

Das Bild zeigt den Bitcoin-Kurs im Vergleich mit Gold und dem SP500.
Alle drei Assets sinken seit fünf Tagen I Quelle: Tradingview

Parallel zeigt sich eine enge Kopplung an traditionelle Märkte. Sowohl mit dem S&P 500 als auch mit Gold bewegt sich der Krypto-Markt derzeit stark im Gleichklang.

Liquidität verstärkt Kursbewegungen

Zusätzlich wirkt ein Rückgang der Marktliquidität belastend. Das Spot-Handelsvolumen sinkt binnen eines Tages um 21 Prozent. In einem solchen Umfeld können bereits größere Einzelorders deutliche Kursausschläge verursachen.

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Vor allem bei kleineren Altcoins zeigt sich dieser Effekt. Einzelne Projekte verzeichnen zweistellige Verluste bei erhöhtem Handelsvolumen, was den allgemeinen Abwärtsdruck verstärkt. Zu nennen wären hier beispielsweise Bittensor (TAO) oder Virtuals Protocol (VIRTUAL).

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