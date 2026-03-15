Bittensor ist Wochensieger am Krypto-Markt. Was die Gründe des Anstiegs sind und wie es für TAO weitergeht, zeigt diese Kursanalyse.

Im Wochenvergleich gibt es einen klaren Sieger am Kryptomarkt: Bittensor. Der KI-Coin stieg in den letzten sieben Tagen um 50 Prozent auf 270 US-Dollar und peilt aktuell die 300-US-Dollar-Marke an. Neben dem heiß erwarteten Subnet-Ökosystem dürfte der TAO-Kurs vor allem auch von einer jüngsten Ankündigung Nvidias profitiert haben.

Denn seit einigen Tagen mehren sich Gerüchte, wonach der Tech-Riese eine Open-Source-Plattform für KI-Agenten plane. Als Erstes hatte das Magazin Wired berichtet. Infolgedessen profitierte nicht nur der TAO-Kurs von der Nachricht, sondern auch andere KI-Projekte wie etwa Render. Wie nachhaltig der Anstieg für Bittensor ist und ob ein Erreichen der 300 US-Dollar realistisch ist, zeigt diese Kursanalyse.

Trendmix & Struktur TAO

In den letzten 24 Stunden bewegte sich der TAO-Kurs in einer Range zwischen 272,60 USD (High) und 232,60 USD (Low) basierend auf den letzten sechs 4h-Kerzen. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 263,90 USD, was einem Anstieg gegenüber dem Vortagesschluss von 235,40 USD entspricht. Die Marktkapitalisierung beträgt etwa 2.518.138.809 USD. Damit signalisiert der kurzfristige Preisanstieg erhöhte Anlegernachfrage in diesem Jahr.

Der Kurs notiert deutlich über dem EMA-20 (236,61 USD) und zeigt eine Folge aus höheren Hochs und höheren Tiefs, was einen kurzfristigen Aufwärtstrend bestätigt. Nahe Unterstützungen liegen bei 249,20 USD und 233,90 USD, das Fibonacci-Retracement markiert 210,74 USD im Aufwärtstrend. Widerstände sind kurzfristig 272,60 USD und mittelfristig das Allzeithoch bei 757,60 USD; die Marktlage ist damit bullish.

Momentum-Check TAO

Der RSI (14) liegt bei rund 65,75 und signalisiert starkes Momentum, aber noch kein extremes Überkauft-Level. Das Histogramm zeigt positive Beschleunigung. Diese hat nach dem Spike auf 270,80 USD leicht abgeflacht.

Wer TAO handeln will, kann das auf Coinbase. Neukunden bietet der Handelsplatz derzeit ein Cashback von 30 Euro in Bitcoin.

Volatilität & Risiko-Profil

Die Bollinger-Bänder-Breite beträgt rund 89,98 USD (Upper 268,25 USD / Lower 178,27 USD), was auf deutlich erhöhte Schwankungen hinweist. Marktphase: kurzfristiger Ausbruch mit erhöhter Unsicherheit, solange der Kurs nahe dem oberen Band verbleibt.

Kurzfrist-Prognose TAO — Fazit

Kurzfristig ist die Prognose für TAO neutral bis bullish: Kurs über EMA-20, Momentum stark, Volatilität erhöht. Unterstützungen liegen bei 249,20 USD, 233,90 USD und 210,74 USD (Fibonacci, Aufwärtstrend), Widerstände bei 272,60 USD und psychologisch 300,00 USD. Ein nachhaltiger Ausbruch über 272,60 USD mit Volumen könnte Kursziele Richtung 300–380 USD aktivieren; ein Bruch unter 249,20 USD erhöht das Risiko eines Rücklaufs Richtung 210,74 USD. Für Dich als Anleger gilt: Trend ist intakt, aber erhöhte Volatilität verlangt striktes Risiko­management.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.

Empfohlenes Video Bitcoin wirkt stabil – doch der Markt steht auf der Kippe

Bittensor (TAO) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026 In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bittensor (TAO) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest. Jetzt zum Bittensor (TAO) kaufen Leitfaden