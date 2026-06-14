Der Starttermin für die Vorzugsaktie von Bitmine steht fest. Kommen nun die nächsten Monsterinvestitionen in Ethereum?

Bitmine gibt Handelsstart für Vorzugsaktie bekannt

Bitmine gibt Handelsstart für Vorzugsaktie bekannt

Bei Bitmine laufen die Vorbereitungen für die hauseigene Vorzugsaktie auf Hochtouren. Jetzt gab das Unternehmen in einer Presseerklärung einen offiziellen Starttermin bekannt. “BMNP”, so der Name des Wertpapiers, soll am 16. Juni, also am kommenden Dienstag, an der New York Stock Exchange (NYSE) lanciert werden.

Vor knapp zwei Wochen hatte das Unternehmen von Tom Lee Pläne für den Launch der Vorzugsaktie öffentlich gemacht. Die Papiere sollen eine feste jährliche Dividende von 9,5 Prozent bieten. Die ersten zwei Auszahlungstermine stehen bereits fest: der 22. und der 26. Juni.

Bitmine zufolge sollen die Erlöse für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. Dazu zählen insbesondere weitere Ethereum-Käufe sowie der Ausbau der eigenen Staking-Aktivitäten. Erst am Montag kaufte die ETH-Treasury-Firma 127.000 Ethereum.

Bitmine-Portfolio zeigt deutlichen Verlust

Bitmine folgt damit dem Playbook von Strategy-Gründer Michael Saylor, der vor knapp einem Jahr erstmals Vorzugsaktien als Finanzierungsmittel für Bitcoin-Käufe verwendete. Doch der Schritt ist gewagt. Immerhin zeigen Daten von Dropstab: Das Ethereum-Portfolio von Bitmine weist ein deutliches Minus aus. Über 9 Milliarden US-Dollar verlor das Unternehmen seit dem ersten ETH-Kauf.

Das dürfte Tom Lee allerdings nicht von seiner Mission abbringen, die Treasury weiter auszubauen. Insgesamt will Bitmine fünf Prozent der gesamten ETH-Umlaufmenge kontrollieren. Nach Unternehmensangaben liegen derzeit insgesamt 5,54 Millionen ETH in der digitalen Schatzkammer – knapp 4,59 Prozent des Gesamtsupply.

Wer seine ganz eigene ETH-Treasury aufbauen möchte, kann das auf Coinbase. Die Krypto-Börse verschenkt an Neukunden aktuell 30 Euro in Bitcoin, wenn sie mindestens die gleiche Summe auf der Handelsplattform investieren.