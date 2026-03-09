Bittensor dreht auf: TAO-Kurs vor 200-Dollar-Marke

Der Bittensor-Kurs zieht kräftig an und nähert sich der 200-Dollar-Marke. Platzt jetzt der Knoten für den KI-Token TAO?

Bittensor gehört derzeit zu den stärkeren Performern am Krypto-Markt. Der KI-Token TAO legt im Tagesvergleich um rund zehn Prozent zu und setzt damit seine jüngste Erholung fort. Auslöser dürfte unter anderem neue Aufmerksamkeit rund um das wachsende Subnet-Ökosystem sein, das laut einem aktuellen Bericht der Digital Currency Group Tochter Yuma zunehmend an wirtschaftlicher Bedeutung gewinnt.

🚨 NEW: State of Bittensor $TAO Vol. 2



This edition dives into token dynamics, ecosystem developments, and explores “The Tipping Point,” where subnet outputs hit real-world benchmarks and begin approaching closed-source alternatives.



Read the full report for subnet highlights,… — Yuma (@YumaGroup) March 5, 2026

Demnach erreichen die aggregierten Marktkapitalisierungen der Subnet Tokens inzwischen 27 Prozent der Marktkapitalisierung des nativen TAO Tokens, ein Rekordwert. Über 120 Subnets sind inzwischen aktiv und decken konkrete Anwendungsfälle ab, von Codegenerierung über Videoanalyse bis hin zu GPU Rechenleistung. Mit dem Halving im Dezember und der deutlich gesenkten täglichen Emission von 7.200 auf 3.600 TAO gewinne die tatsächliche Wertschöpfung im Netzwerk zunehmend an Bedeutung.

Technische Erholung gewinnt an Dynamik

Auch im Chart zeigt sich neue Stärke. In den vergangenen 24 Stunden bewegte sich TAO zwischen 180 und 199 US Dollar. Der aktuelle Kurs liegt bei rund 196 US Dollar und damit knapp 19 US Dollar über dem Vortagesniveau. Zum Vergleich: Das Allzeithoch liegt bei 757,6 US Dollar, womit der Token trotz der jüngsten Erholung weiterhin deutlich unter früheren Bewertungsniveaus handelt. Die Marktkapitalisierung beträgt rund 1,88 Milliarden US Dollar.

Seit dem Zwischentief bei 174,7 US Dollar bildet der Kurs höhere Hochs und höhere Tiefs. Diese Sequenz deutet auf eine kurzfristige Trendwende hin. Besonders relevant ist dabei die Rückeroberung des EMA 20, der aktuell bei rund 184 US Dollar verläuft. Solange TAO oberhalb dieser Marke notiert, bleibt das kurzfristige Bild konstruktiv.

Käufer übernehmen die Kontrolle

Die Zone um 184 US Dollar fungiert nun als erste Unterstützung. Darunter rückt der Bereich um 177 US Dollar in den Fokus, der sich zuletzt als stabile Basis erwiesen hat. Auf der Oberseite liegt das jüngste Hoch bei 199,8 US Dollar als unmittelbare Hürde im Markt. Ein klarer Ausbruch über diese Marke könnte weitere Anschlusskäufe auslösen.

Das Momentum unterstützt dieses Szenario. Der RSI notiert bei rund 67 Punkten und signalisiert eine solide Kaufdynamik, ohne bereits in extreme Überhitzung vorzudringen. Gleichzeitig weiten sich die Handelsspannen aus, was auf zunehmende Marktaktivität hindeutet. Die Bewegung wirkt impulsiv, aber bislang kontrolliert.

Entscheidungszone unterhalb der 200 US Dollar

Kurzfristig bleibt TAO technisch bullish, doch der Bereich knapp unter 200 US Dollar ist psychologisch und charttechnisch entscheidend. Gelingt ein nachhaltiger Durchbruch über 199,8 US Dollar, könnte sich die Erholung in Richtung 220 bis 260 US Dollar ausdehnen.

Scheitert der Kurs hingegen an dieser Marke und fällt unter 177 US Dollar zurück, würde sich das positive Bild eintrüben. In diesem Fall wäre eine Korrektur in Richtung 150 bis 170 US Dollar wahrscheinlich.

Redaktioneller Hinweis: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.

