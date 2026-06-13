App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
20 € in BTC Startbonus
Handle Coins sicher "Made in Germany"
1,96 T
Hyperliquid-Kurs52,14 -1.01%
Bitcoin-Kurs55.506,70 0.11%
Ethereum-Kurs1.453,16 -0.04%
XRP-Kurs1,00 0.53%
BNB-Kurs526,91 -0.16%
Hyperliquid-Kurs52,14 -1.01%
Solana-Kurs59,19 0.25%
TRON-Kurs0,274118 1.05%
Dogecoin-Kurs0,076539 -1.16%
Cardano-Kurs0,151421 1.12%
Zcash-Kurs360,36 -2.31%
Chainlink-Kurs6,93 0.86%
Pi Network-Kurs0,112743 2.22%
Tokenisierte Aktien 

SpaceX-IPO: Nutzer von Binance, Bybit und Bitget gehen leer aus

Während SpaceX an der Börse den erfolgreichsten IPO aller Zeiten feierte, zogen Nutzer von Bybit, Binance und Bitget lange Gesichter. Die Gründe.

Daniel Hoppmann
Teilen
Bitcoin-Kurs55.506,70 0.11 %
Bitcoin kaufen
Ein Bildschirm über dem Eingang zur Technologiebörse Nasdaq zeigt Elon Musk und SpaceX-Mitarbeiter beim Börsengang.
| Zum größten IPO aller Zeiten hatten Binance-, Bitget- und Bybit-Nutzer keinen Zugang.

Den historischen Börsengang von SpaceX konnten Nutzer von Binance, Bybit und Bitget nur von der Seitenlinie verfolgen. Die Krypto-Börsen hatten ihren Nutzern eigentlich eine Teilnahme am IPO des Raumfahrtunternehmens zugesagt. Diese sollten tokenisierte Anteile (xStocks) an Elon Musks Firma erhalten. Das Problem: die Nachfrage.

So erklärte Bybit in einer Mitteilung: “Da xStocks nicht in der Lage war, die Basiswerte zu liefern, erhielt Bybit keine Zuteilung.” Folglich gingen Nutzer, die sich zuvor angemeldet hatten, leer aus.

Ähnliches widerfuhr Bitget. In einem X-Post schrieb die Plattform: “Aufgrund unvorhergesehener Marktbedingungen sind wir nicht in der Lage, die für diesen Börsengang zugeteilten SPCXx-Aktien zu beschaffen und zu verteilen.”

Gleiches schrieb auch Binance. Die weltgrößte Krypto-Börse entschuldigte sich bei ihren Nutzern. Die Umstände seien außerhalb der Kontrolle der Handelsplattform gewesen, hieß es in einer Stellungnahme.

Alle drei Plattformen kündigten eine vollwertige Entschädigung an. Binance stellte zudem einen Airdrop unter allen Nutzern in Aussicht, die an der Kampagne teilgenommen haben. Insgesamt will die Krypto-Börse eine Million US-Dollar des plattformeigenen SpaceX Token (SPCXB) ausgeben. Am 18. Juni soll die Ausschüttung abgeschlossen sein.

Lest auch
Das sagen Experten SpaceX IPO: Was der größte Börsengang aller Zeiten für Bitcoin bedeutet

SpaceX-IPO ein voller Erfolg

SpaceX schrieb mit seinem Börsengang am gestrigen Freitag Geschichte und feierte den erfolgreichsten IPO aller Zeiten. Schon zum Ausgabepreis wurde der Konzern mit etwa 1,77 Billionen US-Dollar bewertet. Der tatsächliche Handelsstart lag deutlich darüber. Laut CompaniesMarketCap weist SpaceX eine Bewertung von 2,1 Billionen US-Dollar auf. Das Unternehmen von Elon Musk ist damit nicht nur das siebtwertvollste Unternehmen, sondern belegt auch Platz neun im Ranking der wertvollsten Assets der Welt.

Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Das US-Kapitol von der Seite. Es weht die US-Flagge.
Krypto-Wende voraus? CLARITY Act: Wie realistisch ist eine Verabschiedung noch 2026?
Ein Grabstein mit einem Bitcoin-Symbol
Meinungs-ECHOBitcoin ist tot – und das ist auch gut so
Ein Ethereum-Logo leuchtet über einem digitalen Binärcode und fluktuierenden Börsenkurven.
KursanalyseEthereum-Kurs: Technische Erholung oder Ende des Abverkaufs?
Bittensor
228,22
21.83%
Venice Token
14,66
13.01%
Worldcoin
0,458315
10.98%
Internet Computer
2,19
10.55%
Beldex
0,068984
9.90%
Ethena
0,074567
7.48%
Render
1,56
6.33%
Provenance Blockchain
0,008696
4.89%
Filecoin
0,687003
4.64%
KuCoin
6,00
3.72%
Audiera
6,33
-25.21%
DeXe
15,04
-17.29%
MemeCore
2,55
-6.63%
Monero
297,49
-5.04%
LAB
8,32
-2.92%
Zcash
360,36
-2.31%
Midnight
0,028874
-2.06%
Canton
0,137876
-1.87%
Sky
0,048735
-1.80%
World Liberty Financial
0,051122
-1.48%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren