Während SpaceX an der Börse den erfolgreichsten IPO aller Zeiten feierte, zogen Nutzer von Bybit, Binance und Bitget lange Gesichter. Die Gründe.

SpaceX-IPO: Nutzer von Binance, Bybit und Bitget gehen leer aus

SpaceX-IPO: Nutzer von Binance, Bybit und Bitget gehen leer aus

Den historischen Börsengang von SpaceX konnten Nutzer von Binance, Bybit und Bitget nur von der Seitenlinie verfolgen. Die Krypto-Börsen hatten ihren Nutzern eigentlich eine Teilnahme am IPO des Raumfahrtunternehmens zugesagt. Diese sollten tokenisierte Anteile (xStocks) an Elon Musks Firma erhalten. Das Problem: die Nachfrage.

So erklärte Bybit in einer Mitteilung: “Da xStocks nicht in der Lage war, die Basiswerte zu liefern, erhielt Bybit keine Zuteilung.” Folglich gingen Nutzer, die sich zuvor angemeldet hatten, leer aus.

Ähnliches widerfuhr Bitget. In einem X-Post schrieb die Plattform: “Aufgrund unvorhergesehener Marktbedingungen sind wir nicht in der Lage, die für diesen Börsengang zugeteilten SPCXx-Aktien zu beschaffen und zu verteilen.”

Gleiches schrieb auch Binance. Die weltgrößte Krypto-Börse entschuldigte sich bei ihren Nutzern. Die Umstände seien außerhalb der Kontrolle der Handelsplattform gewesen, hieß es in einer Stellungnahme.

Alle drei Plattformen kündigten eine vollwertige Entschädigung an. Binance stellte zudem einen Airdrop unter allen Nutzern in Aussicht, die an der Kampagne teilgenommen haben. Insgesamt will die Krypto-Börse eine Million US-Dollar des plattformeigenen SpaceX Token (SPCXB) ausgeben. Am 18. Juni soll die Ausschüttung abgeschlossen sein.

SpaceX-IPO ein voller Erfolg

SpaceX schrieb mit seinem Börsengang am gestrigen Freitag Geschichte und feierte den erfolgreichsten IPO aller Zeiten. Schon zum Ausgabepreis wurde der Konzern mit etwa 1,77 Billionen US-Dollar bewertet. Der tatsächliche Handelsstart lag deutlich darüber. Laut CompaniesMarketCap weist SpaceX eine Bewertung von 2,1 Billionen US-Dollar auf. Das Unternehmen von Elon Musk ist damit nicht nur das siebtwertvollste Unternehmen, sondern belegt auch Platz neun im Ranking der wertvollsten Assets der Welt.