Die Fed hält die Füße still, doch warnt vor der Nahost-Eskalation. Während Aktien absacken, versucht sich Bitcoin zu halten.

Der Krypto-Markt verzeichnet nach dem gestrigen FOMC-Meeting und den vorsichtigen Tönen von Fed-Chef Jerome Powell einen Dämpfer. Im großen Bild hielten sich die Kurse zunächst verhältnismäßig gut: Bitcoin steht weiter nahe der 70.000-US-Dollar-Marke, ETH rangiert bei 2.200 US-Dollar, Solana kratzt an der 90-US-Dollar-Marke.

Die globalen Aktienmärkte erleiden inmitten der Eskalation im Nahen Osten weitere, deutliche Rückschläge. In den USA fielen NASDAQ, S&P 500 und Dow gestern allesamt um mehr als 1,3 Prozent. In Asien eröffnete der Nikkei mit einem Minus von mehr als 3,5 Prozent.

Möchtest du die aktuelle Kurslage für dich nutzen? Dann registriere dich bei OKX und erhalte einen Willkommensbonus von 100 € in BTC.

Nahost laut Powell ein “großer Faktor”

Die Unsicherheit unter Anlegern bleibt groß. Der Volatilitätsindex der CBOE (VIX) schließt die dritte Woche in Folge über 25 – zuletzt war das 2022 der Fall. Der Konflikt im Nahen Osten weitet sich nun auf die Energieinfrastruktur der beteiligten Länder aus.

Der gestrige Rücksetzer an den Märkten folgte auf einen israelischen Schlag gegen wichtige Gas-Infrastruktur des Iran – ein Angriff, der laut einem Truth-Social-Post von US-Präsident Trump nicht abgesprochen gewesen sei. Als Reaktion beschoss der Iran wichtige LNG-Infrastruktur in Ras Laffan, Katar. Berichten von Reuters zufolge erwägt die US-Regierung nun, Bodentruppen im Nahen Osten zu stationieren, was den Konflikt weiter anheizen dürfte.

Die Öl- und Gaspreise legten entsprechend zu, was Sorgen um eine anhaltend steigende Inflation schürt. Befeuert wird das durch überraschend starke US-Erzeugerpreise: Diese kamen gestern mit 3,4 Prozent auf Jahressicht deutlich über den erwarteten 3 Prozent rein und legen das Fundament für anziehende Inflation in den USA.

BREAKING: US February PPI inflation rises to 3.4%, above expectations of 2.9%.



Core PPI inflation rises to 3.9%, above expectations of 3.7%.



Core PPI inflation is at its highest since February 2023 and this data does not include the Iran war.



Rate cuts are being priced-out. — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) March 18, 2026

Die Fed vorsichtig – Trader weiter bullisch

Entsprechend zurückhaltend äußerte sich Fed-Chef Powell bei seiner gestrigen Pressekonferenz im Anschluss an den Leitzinsentscheid. Die US-Notenbanker ließen den Leitzins wie erwartet unverändert.

Neue Projektionen der FOMC-Mitglieder deuten jedoch darauf hin, dass es 2026 bei nur noch einer Leitzinssenkung bleiben könnte. Zudem hob die Notenbank ihre Inflationserwartungen von 2,5 auf 2,7 Prozent an. Powell rechne demnach mit weiteren “Auswirkungen” auf die Inflation. Die Lage im Nahen Osten sei “unsicher”, aber ein “großer Faktor”.

Krypto-Trader haben das Meeting offenbar schnell als Non-Event abgestempelt. Eine Analyse von Santiment zeigt, dass sie nun eine bullische Relief-Rallye erwarten – wahrscheinlich deshalb, weil die Entscheidung bereits im Vorfeld eingepreist worden war, so Santiment.

Empfohlenes Video Bitcoin & Altcoins: Das macht uns jetzt bullisch

Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026 In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest. Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden