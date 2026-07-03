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Strategiewechsel 

Nasdaq-Unternehmen verkauft alle Bitcoin und setzt stattdessen vollständig auf KI

Aus der geplanten Bitcoin-Offensive wird nichts. Stattdessen richtet das Nasdaq-Unternehmen seine Strategie vollständig auf KI aus.

Josip Filipovic
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Das Bild zeigt eine Bitcoin-Münze unter dem Nasdaq-Logo

Beitragsbild: picture alliance

 | Wird die neue Strategie erfolgreich sein?

Ein börsennotiertes Unternehmen aus Südkorea verabschiedet sich vollständig von seiner Bitcoin-Strategie. Das an der Nasdaq gelistete Medienunternehmen K Wave Media hatte ursprünglich angekündigt, bis zu 10.000 Bitcoin kaufen zu wollen und dafür eine Finanzierung von einer Milliarde US-Dollar vorbereitet. Nun zeigt eine neue Pflichtmitteilung, dass sämtliche Kryptowährungen verkauft wurden.

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Statt auf Bitcoin setzt das Unternehmen künftig vollständig auf künstliche Intelligenz. K Wave Media will seine Mittel in den Ausbau von KI-Infrastruktur investieren und hofft damit, den Turnaround zu schaffen. Zudem kämpft das Unternehmen weiterhin darum, die Nasdaq-Notierung aufrechtzuerhalten.

Bitcoin weicht der KI-Strategie

Mit der Kehrtwende verabschiedet sich K Wave Media von einer Strategie, die sich stark an Michael Saylors Unternehmen Strategy orientierte. Noch vor wenigen Monaten wollte das Unternehmen mit einer milliardenschweren Finanzierung eine der größten Bitcoin-Reserven unter börsennotierten Firmen aufbauen. Aus den jüngsten Unterlagen geht nun hervor, dass sich kein einziger Bitcoin mehr in der Bilanz befindet.

Nach Angaben des Unternehmens soll der Fokus künftig auf Rechenzentren und KI-Infrastruktur liegen. Das Management sieht in diesem Bereich größere Wachstumschancen als im Aufbau einer BTC-Reserve.

K Wave Media muss bestimmte Anforderungen erfüllen, um die Börsennotierung an der Nasdaq nicht zu verlieren. Der vollständige Ausstieg aus Kryptowährungen ist Teil einer umfassenderen Neuausrichtung des Unternehmens.

Der Fall zeigt, dass nicht jedes Unternehmen dem Vorbild von Strategy dauerhaft folgt. Unternehmen verfolgen inzwischen unterschiedliche Strategien. Viele börsennotierte Gesellschaften bauen ihre Bitcoin-Reserven weiter aus, andere investieren Milliarden US-Dollar in Rechenzentren und KI-Infrastruktur.

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