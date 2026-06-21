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Das sagt BTC-ECHO  

Milliarden für KI, Flaute bei Bitcoin: Wird Krypto gerade abgehängt?

Während Anleger die KI-Welle reiten, verliert der Krypto-Markt immer mehr an Aufmerksamkeit. Verdrängt der KI-Boom gerade Bitcoin und Co.? Das sagt BTC-ECHO.

Moritz Draht
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Eine kaputte Bitcoin-Münze

Beitragsbild: Shutterstock

 | Zieht KI das Geld aus Bitcoin ab?

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum immer mehr Kapital in KI-Unternehmen fließt
  • Weshalb einige Beobachter Bitcoin unter Druck sehen
  • Ob KI und Bitcoin Konkurrenten sind

OpenAI, Anthropic, SpaceX: Es ist die Zeit der Mega-IPOs. Je weiter der KI-Sektor jedoch von einer zur nächsten Rekordbewertung klettert, umso finsterer scheint es am Krypto-Markt auszusehen. Bei Bitcoin und Co. ist die Luft schon länger raus. Die große Frage: Ist das nur eine Momentaufnahme oder der Anfang vom Ende? Verdrängt die nächste Technologierevolution den Krypto-Markt – oder bietet sie sogar Chancen? Das sagt BTC-ECHO.

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