In diesem Artikel erfährst du:
- Warum immer mehr Kapital in KI-Unternehmen fließt
- Weshalb einige Beobachter Bitcoin unter Druck sehen
- Ob KI und Bitcoin Konkurrenten sind
OpenAI, Anthropic, SpaceX: Es ist die Zeit der Mega-IPOs. Je weiter der KI-Sektor jedoch von einer zur nächsten Rekordbewertung klettert, umso finsterer scheint es am Krypto-Markt auszusehen. Bei Bitcoin und Co. ist die Luft schon länger raus. Die große Frage: Ist das nur eine Momentaufnahme oder der Anfang vom Ende? Verdrängt die nächste Technologierevolution den Krypto-Markt – oder bietet sie sogar Chancen? Das sagt BTC-ECHO.
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