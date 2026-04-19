Pump-and-Dump-Vorwürfe gegen das Team von RaveDAO belasten das Vertrauen in das Projekt massiv. Binance und Bitget leiten Untersuchungen ein.

Das Web3-Projekt RaveDAO steht im Zentrum schwerer Vorwürfe der Marktmanipulation. Innerhalb von nur neun Tagen schoss der RAVE-Token von 0,25 US-Dollar auf ein Rekordhoch von fast 28 US-Dollar und verdrängte kurzzeitig etablierte Projekte wie Litecoin aus der Top 20 nach Marktkapitalisierung. Am Samstag folgte jedoch der jähe Absturz: Der Kurs brach um über 80 Prozent ein und notiert aktuell bei rund 1,20 US-Dollar, die Marktkapitalisierung sank um sage und schreibe 6,3 Milliarden US-Dollar.

ZachXBT erhebt Vorwürfe wegen Marktmanipulation

Der bekannte On-Chain-Forensiker ZachXBT wirft dem Team hinter RaveDAO ein gezieltes Pump-and-Dump-Schema vor. Seinen Analysen zufolge kontrollieren drei mit dem Team verknüpfte Gnosis-Safe-Wallets etwa 90 Prozent des Gesamtangebots von einer Milliarde RAVE. Lediglich 24 Prozent der Token befänden sich tatsächlich im Umlauf. ZachXBT kritisiert das Vorgehen scharf: “Wir können diese unverhohlene Marktmanipulation durch Insider, die mehr als 90 Prozent des RAVE-Supports kontrollieren, nicht zulassen, um Privatanleger weiter auszubeuten.” Zur Klärung der Sachlage setzte er ein Kopfgeld von 10.000 US-Dollar für Whistleblower aus.

Binance und Bitget leiten Ermittlungen ein

Die Vorwürfe zeigen Wirkung bei den Handelsplätzen. Bitget-CEO Gracy Chen bestätigte auf X, dass die Börse eine Untersuchung der Handelsaktivitäten eingeleitet hat. Auch Binance-Co-CEO Richard Teng reagierte und erklärte, dass die größte Krypto-Börse der Welt die Angelegenheit prüfe. ZachXBT forderte die Plattformen explizit dazu auf, die verantwortlichen Akteure von ihren Systemen zu entfernen.

RaveDAO bestreitet Beteiligung am Kurs-Crash

Das Team von RaveDAO reagierte am Samstag mit einem Thread auf X und wies jede Verantwortung für die volatilen Preisbewegungen von sich. Man sei weder an der jüngsten Kursentwicklung beteiligt noch dafür verantwortlich. “Wir möchten klarstellen: Das RaveDAO-Team ist weder an den jüngsten Kursbewegungen beteiligt noch dafür verantwortlich.”

Stattdessen verwies das Projekt auf Pläne, Teile freigeschalteter Token zu liquidieren, um operative Kosten, Marketing und Neueinstellungen zu finanzieren. RaveDAO beschreibt sich selbst als Plattform für On-Chain-Ticketing im Bereich elektronische Musik und nennt Partnerschaften mit Schwergewichten wie Polygon und OKX.

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