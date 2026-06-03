Krypto schwächelt, Aktien eilen von Rekord zu Rekord. Doch welches Investment liegt seit Jahresbeginn tatsächlich vorne?

Das Börsenjahr 2026 verläuft ungewöhnlich. Trotz der geopolitischen Unsicherheit präsentieren sich die US-Aktienmärkte in bemerkenswerter Verfassung. Seit dem Ausbruch des Krieges zwischen den USA und dem Iran im Februar 2026 lohnt sich ein Blick auf die Performance der wichtigsten Anlageklassen. Aktien eilen von Höchststand zu Höchststand, Gold behauptet sich als sicherer Hafen und der Krypto-Markt kämpft weiterhin mit einer schwachen Entwicklung.

US-Aktienmärkte trotzen den Belastungen

Die traditionellen Finanzmärkte in den Vereinigten Staaten präsentieren sich weiterhin in beeindruckender Verfassung. Der Nasdaq-100 konnte seit Jahresbeginn um 20,58 Prozent zulegen und führt damit die Entwicklung der großen Aktienindizes an. Vor allem die größten börsennotierten Unternehmen der USA treiben die Kursentwicklung der wichtigen Aktienindizes voran.

Besonders der Nasdaq konnte seit Jahresbeginn deutlich zulegen / Quelle: TradingView

Auch der S&P 500 befindet sich auf Rekordkurs und verzeichnet seit Jahresbeginn einen Anstieg von 10,72 Prozent. Der Index umfasst die 500 größten börsennotierten Unternehmen der Vereinigten Staaten und gilt als wichtiger Gradmesser für die Entwicklung der US-Wirtschaft.

Gold verliert nach starkem Vorjahr an Dynamik

Gold gehörte Ende 2025 zu den großen Gewinnern an den Finanzmärkten. Die Unsicherheit rund um die Weltwirtschaft und die Nachfrage nach sicheren Anlagen trieben den Preis zeitweise auf 5.278 US-Dollar. Im Jahr 2026 entwickelte sich das Edelmetall jedoch deutlich ruhiger, denn seit Jahresbeginn liegt Gold mit einem Plus von 4,47 Prozent nur moderat im grünen Bereich.

Gold ist gemessen an seiner Marktkapitalisierung das größte Asset der Welt / Quelle: TradingView

Seit dem Ausbruch des Krieges zwischen den USA und dem Iran verzeichnet Gold einen Kursrückgang und hat einen Teil seiner zuvor erzielten Gewinne wieder abgegeben. Dabei gilt das Edelmetall traditionell als sicherer Hafen in wirtschaftlich und politisch unsicheren Zeiten. Die Entwicklung im Jahr 2026 zeigt jedoch, dass Anleger ihre Mittel nicht zwangsläufig in Gold umschichten, sondern andere Anlageklassen bevorzugen.

Bitcoin bleibt das Sorgenkind der Anleger

Noch schwieriger verlief das Jahr bislang für Bitcoin. Die größte Kryptowährung der Welt verzeichnet seit Jahresbeginn ein Minus von 22,21 Prozent und ist damit das schwächste Asset im Vergleich. Der Kurs fiel zeitweise wieder unter die Marke von 70.000 US-Dollar und löste damit neue Diskussionen über die weitere Entwicklung des Krypto-Marktes aus.

Bitcoin erreichte im Oktober 2026 mit 126.000 US-Dollar ein neues Allzeithoch / Quelle: TradingView

Der Rückgang beschränkt sich nicht nur auf Bitcoin. Zahlreiche große Kryptowährungen notieren weiterhin deutlich unter ihren bisherigen Höchstständen. Während Aktien neue Rekorde erreichen, kämpft der Krypto-Sektor mit fehlender Dynamik und einer zurückhaltenden Nachfrage. Viele Marktteilnehmer warten auf neue Impulse, die dem Markt wieder mehr Auftrieb verleihen könnten. Derzeit überwiegt jedoch die Unsicherheit, was sich weiterhin in den Kursentwicklungen widerspiegelt.

Ein Blick auf die ETF-Daten verdeutlicht die aktuelle Stimmung. Seit Jahresbeginn summieren sich die Nettoabflüsse der Bitcoin-ETFs auf insgesamt 1,44 Milliarden US-Dollar. Lediglich der März und der April konnten positive Kapitalzuflüsse verzeichnen. In allen übrigen Monaten überwogen die Abflüsse.

Krypto-Anleger warten auf neue Impulse

Die ersten Monate des Jahres 2026 zeigen eine deutliche Trennung zwischen den traditionellen Finanzmärkten und dem Krypto-Markt. Anleger bevorzugten in den vergangenen Monaten zunehmend etablierte Anlageklassen, wodurch der Krypto-Assets im Vergleich spürbar an Attraktivität verlor.

Innerhalb der Krypto-Branche ruhen die Hoffnungen daher auf dem Clarity Act. Das Gesetz soll die Zuständigkeiten der US-Börsenaufsicht SEC und der Rohstoffaufsicht CFTC klar voneinander abgrenzen und damit für mehr Rechtssicherheit sorgen. Eine Verabschiedung des Gesetzes könnte neue Impulse liefern und das Vertrauen in digitale Vermögenswerte stärken.