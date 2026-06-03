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Stripe, Visa und Mastercard planen Stablecoin-Plattform

Stripe, Visa und Mastercard sollen kurz vor dem Start einer neuen Stablecoin-Plattform stehen. Auch Coinbase prüft demnach eine Beteiligung.

Johannes Dexl
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Nahaufnahme von sich überlappenden Kredit- und Debitkarten, einschließlich Visa und Mastercard, vor einem dunklen Hintergrund - ein Hinweis auf die sich entwickelnde Verbindung zwischen dem traditionellen Finanzwesen und Stablecoins.

Beitragsbild: picture alliance

 | Visa und Mastercard öffnen sich immer mehr für Krypto

Globale Zahlungsnetzwerke wie Stripe, Visa und Mastercard stehen offenbar kurz davor, eine neue Stablecoin-Plattform vorzustellen. Das berichtet CoinDesk unter Berufung auf drei mit den Plänen vertraute Personen. Auch die US-Krypto-Börse Coinbase prüft demnach eine mögliche Beteiligung an der Stablecoin-Plattform.

Stablecoins rücken in den Fokus

Stablecoins zählen derzeit zu den stärksten Sektoren im Krypto-Markt und rücken zunehmend in den Fokus großer Kartennetzwerke und Zahlungsdienstleister. Die Marktkapitalisierung des gesamten Marktes liegt bei rund 325 Milliarden US-Dollar. Dominiert wird der Markt von Tethers USDT mit 115 Milliarden US-Dollar.

Stripe hatte Ende 2024 den Stablecoin-Infrastruktur-Anbieter Bridge für 1,1 Milliarden US-Dollar übernommen. Mastercard, das Anfang dieses Jahres die Stablecoin-Firma BVNK gekauft hat, kündigte in dieser Woche an, die Abwicklung von Stablecoin-Zahlungen ausbauen zu wollen.

Visa teilte im April mit, ein Pilotprojekt zur Abwicklung von Zahlungen mit den tokenisierten Dollar-Pendants auf neun Blockchains auszuweiten. Neu hinzu kamen Base, Polygon, Canton Network, Arc und Tempo. Zuvor unterstützte Visa bereits Ethereum, Solana, Avalanche und Stellar.

Coinbase und Circle vor neuem Deal

Coinbase hatte Ende vergangenen Jahres einen White-Label-Service für Stablecoins angekündigt. Seit August 2023 haben Coinbase und Circle Internet, der Emittent des zweitgrößten Stablecoins, eine Vereinbarung zur Umsatzbeteiligung. Diese steht im August dieses Jahres zur Verlängerung an. Circles USDC kommt auf eine Marktkapitalisierung von 76 Milliarden US-Dollar.

Im Rahmen der Vereinbarung behält Coinbase 100 Prozent der Zinserträge aus USDC, die auf der Börse gehalten werden. Zuletzt vermeldeten Coinbase und Hyperliquid einen Deal, wonach das Perps-Projekt 90 Prozent der Zinsen auf USDC-Guthaben auf der Plattform selbst einstreicht.

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