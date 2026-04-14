Binance-Gründer Changpeng Zhao reflektiert in seinen Memoiren “Freedom of Money” den Aufstieg der Krypto-Börse und seine Zeit in US-Haft.

Changpeng Zhao, besser bekannt als CZ, hat seine Memoiren unter dem Titel “Freedom of Money: A Memoir of Protecting Users, Resilience, and the Founding of Binance” veröffentlicht. In dem Werk reflektiert der Binance-Mitgründer den beispiellosen Aufstieg der Krypto-Börse sowie die damit verbundenen persönlichen und regulatorischen Konsequenzen.

Aufbau eines Krypto-Imperiums

Das Buch zeichnet den Weg von Zhaos frühen Jahren in der Technologiebranche bis zur Gründung der weltweit führenden Handelsplattform nach. Dabei spart CZ die Schattenseiten des rasanten Wachstums nicht aus. Er thematisiert die Herausforderungen bei der globalen Skalierung und den zunehmenden Druck durch Regulierungsbehörden, der die Branche im Zuge ihrer Professionalisierung prägte.

Besonders bemerkenswert ist die Schilderung seiner persönlichen Erfahrung während einer viermonatigen Haftstrafe in einem US-Bundesgefängnis. Laut Zhao handelt es sich nicht um eine geschönte Unternehmensgeschichte, sondern um eine ehrliche Auseinandersetzung mit Erfolgen, Fehlern und den daraus resultierenden Lektionen.

Vision von finanzieller Freiheit

Neben den operativen Meilensteinen von Binance erörtert Zhao seine Sicht auf die Evolution digitaler Assets. Der Titel “Freedom of Money” unterstreicht seinen Fokus auf den weltweiten Zugang zu Finanzdienstleistungen. CZ betont, dass ihm die Nachrichten von Nutzern, die durch Krypto finanzielle Freiheit erlangten, mehr Genugtuung verschafften als die reine Marktführerschaft. Das Buch dient somit sowohl als persönliche Biografie als auch als Analyse der technologischen Verantwortung in der Finanzwelt.

Die aktuelle Führungsebene von Binance ordnet das Werk als Zeitzeugnis für die prägenden Jahre des Sektors ein. Richard Teng und Yi He betonen die enge Verknüpfung zwischen der Geschichte des Unternehmens und der Entwicklung der gesamten Krypto-Infrastruktur. Das Buch ist seit dem 8. April 2024 global in englischer und chinesischer Sprache verfügbar. Sämtliche Autorenhonorare aus dem Verkauf fließen laut Verlagsangaben wohltätigen Zwecken zu.

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