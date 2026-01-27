Bitcoin, Gold und US-Staatsanleihen im Wert von 135 Milliarden – Tether wird zur Finanzmacht. Welche Strategie der Krypto-Gigant jetzt verfolgt.

War USDT erst der Anfang?

Tether bringt mit USA₮ erstmals einen vollständig US-regulierten Stablecoin an den Start, der speziell für den neuen Rechtsrahmen unter dem GENIUS Act konzipiert wurde. Der Dollar-Token richtet sich primär an den US-Markt und wird von der Anchorage Digital Bank emittiert, die als erste national lizenzierte Stablecoin-Bank der USA gilt.

Der Marktstart folgt auf monatelange Vorarbeit. Bereits Ende 2025 hatte der Stablecoin-Riese das Design und den Namen des neuen Token vorgestellt und mit Bo Hines den ehemaligen Direktor des White House Crypto Council als CEO der US-Tochterfirma installiert.

USA₮ soll institutionelle Anforderungen mit Blockchain-Infrastruktur verbinden und innerhalb der US-Regulierung “Tag ein, Tag aus” funktionieren. Anders als der globale Stablecoin USDT ist der neue Token zudem explizit für den Einsatz im US-Finanzsystem gebaut und wird über eine national chartered bank ausgegeben.

Während USDT international dominiert, verfolgt Tether nun eine Zwei-Säulen-Strategie zwischen globalem Markt und reguliertem Heimatmarkt. USDT bleibt weltweit im Einsatz und wird schrittweise GENIUS-Act-konform, USAT adressiert hingegen gezielt Banken, Börsen und Zahlungsdienstleister in den USA.

Für Verwahrung und Marktanbindung setzt Tether auf etablierte Partner wie Cantor Fitzgerald, das als Reserveverwalter und Primary Dealer fungiert. US-regulierte Krypto-Börsen und Banken sollen den Stablecoin breit verfügbar machen, während Transparenz der Reserven “von Tag 1” zugesichert wird.

Makroökonomisch unterstreicht Tether mit dem Launch seinen wachsenden Einfluss auf den Dollarmarkt. Das Unternehmen zählt mittlerweile zu den größten Haltern von US-Staatsanleihen weltweit – noch vor Ländern wie Deutschland oder Australien. Darüber hinaus hält man 96.370 Bitcoin und mehr als 100 Tonnen Gold. Laut CEO Paolo Ardoino bietet USA₮ “einen dollargedeckten Token aus Amerika”.

Der Start erfolgt zunächst auf mehreren großen Krypto-Plattformen wie Kraken, Crypto.com, Bybit, OKX und Moonpay. Weitere Integrationen in das US-Finanzsystem sollen folgen und den digitalen Dollar breiter verankern.

