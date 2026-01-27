App herunterladen
Jetzt scannen
Advertising
BTC-ECHO
26 € Startbonus sichern
Handle sicher bei dem Krypto Partner des DFB
3.06 T $
Bitcoin-Kurs87,716.00 $-0.13%
Ethereum-Kurs2,904.11 $-0.03%
XRP-Kurs1.88 $-1.67%
BNB-Kurs878.84 $0.72%
Solana-Kurs123.27 $0.30%
TRON-Kurs0.293376 $-0.55%
Dogecoin-Kurs0.121771 $0.11%
Cardano-Kurs0.348691 $0.06%
Zcash-Kurs380.28 $7.40%
Hyperliquid-Kurs27.40 $22.57%
Chainlink-Kurs11.84 $-0.09%
116 Tonnen in einem Jahr 

Tether wird Gold-Gigant: Stablecoin-Emittent kauft auf Zentralbank-Niveau

Milliardenschwere Goldkäufe machen Tether zu einem der wichtigsten neuen Akteure am globalen Goldmarkt.

Giacomo Maihofer
Teilen
Bitcoin-Kurs87,716.00 $-0.13 %
Bitcoin kaufen
Tether

Beitragsbild: Shutterstock

 | Tether schlägt beim Goldmarkt zu
  • Der Stablecoin-Emittent Tether zählt inzwischen zu den aggressivsten Goldkäufern weltweit und konkurriert in seinem Kaufvolumen zunehmend mit nationalen Zentralbanken.
  • Allein im vierten Quartal 2025 erwarb Tether rund 27 Tonnen physisches Gold. Damit gehörte das Unternehmen in diesem Zeitraum zu den größten Goldkäufern weltweit. Hochrechnungen zufolge sammelte Tether im gesamten Jahr 2025 rund 116 Tonnen Gold an und übertraf damit zeitweise alle offiziellen Zentralbankkäufer.
  • Der Zeitpunkt ist bemerkenswert: Gold legte 2026 bislang um rund 18 Prozent zu, nachdem der Preis im Vorjahr bereits um 64 Prozent gestiegen war und mehrere Allzeithochs überschritten hatte.
  • Anders als Staaten kauft Tether Gold nicht aus währungspolitischen Gründen, sondern finanziert die Käufe aus den Erträgen seiner Stablecoin-Reserven. Diese bestehen vor allem aus US-Staatsanleihen, die den USDT-Bestand von rund 187 Milliarden US-Dollar absichern.
  • Damit entwickelt sich Tether zunehmend zu einem hybriden Akteur: Neben der Rolle als Stablecoin-Emittent tritt das Unternehmen immer stärker als Vermögensverwalter und strategischer Rohstoffkäufer auf.
  • Zum Ende des dritten Quartals beliefen sich Tethers Goldreserven auf einen Gegenwert von rund 12,9 Milliarden US-Dollar. Gold machte dabei etwa sieben Prozent der gesamten USDT-Deckung aus.
  • Eng verknüpft ist die Strategie mit dem tokenisierten Goldprodukt XAUT, das mittlerweile rund 60 Prozent des globalen Marktes für goldgedeckte Stablecoins abdeckt. Die Goldreserven für XAUT werden physisch in der Schweiz gelagert und sind vollständig mit realem Gold hinterlegt.
  • Dass ein privates Krypto-Unternehmen inzwischen in einer Liga mit Zentralbanken agiert, wirft grundsätzliche Fragen auf. Stablecoin-Emittenten werden zunehmend zu eigenständigen Akteuren im globalen Währungssystem.

Wer den Goldrausch für sich nutzen will, kann das auch auf Bitpanda tun. Die Krypto-Börse bietet einen tokenisierten Zugang zu verschiedenen Edelmetallen, u.a. Gold.

Empfohlenes Video
Bitcoin & Altcoins unter Druck: wie geht’s jetzt weiter?

Quelle:

Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.
Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden

Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Mann mit grauen Haaren und Bart spricht in ein Mikrofon. Im Hintergrund liegen große Stapel von US-Dollar-Scheinen auf einer Fläche aus goldenen Bitcoin-Münzen. Symbolische Darstellung von Bitcoin, Vermögen und Finanzmarkt-Debatte.
Investmentstrategien im RealitätscheckBitcoin-Million mit 1.000 Euro? Diese Strategien liefern echte Ergebnisse
Peter Thiel hält die Keynote-Rede auf der Bitcoin-Konferenz 2022 in Miami Beach.
Umstrittener Tech-MilliardärPeter Thiel: In diese Krypto-Projekte investiert “der gefährlichste Mann der Welt”
Bitcoin-Münze vor rötlichem Hintergrund und Taschenrechner. Im Vordergrund 6 Würfel mit der Aufschrift "Steuer"
Unterschätztes Risiko?Bitcoin und Finanzamt: Das sind die 5 größten Fehler von Krypto-Investoren
Hyperliquid
27.40 $
22.57%
Pump.fun
0.003083 $
22.26%
Provenance Blockchain
0.027389 $
17.76%
Zcash
380.28 $
7.40%
Rain
0.010094 $
5.84%
Monero
475.25 $
3.63%
Aster
0.646162 $
2.69%
Mantle
0.877288 $
2.38%
LEO Token
9.24 $
1.90%
Bitcoin Cash
587.46 $
1.83%
River
58.69 $
-30.01%
POL (ex-MATIC)
0.115743 $
-5.33%
MemeCore
1.54 $
-3.71%
Sky
0.063163 $
-3.60%
Algorand
0.118857 $
-2.95%
Cosmos Hub
2.22 $
-2.86%
World Liberty Financial
0.158223 $
-2.45%
Arbitrum
0.167203 $
-2.40%
Quant
73.25 $
-2.29%
Internet Computer
3.24 $
-1.96%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren