- In einer strategischen Schlüsselentscheidung hat Tether, der Emittent des weltgrößten Stablecoins USDT, Bo Hines als neuen Berater für US-Strategie und digitale Assets verpflichtet.
- Die Ernennung des ehemaligen Leiters des White House Crypto Councils unterstreicht Tethers ambitionierte Pläne, unter der Pro-Bitcoin-Administration von Donald Trump eine reguläre Präsenz in den USA aufzubauen.
- Auf der Plattform X schrieb Hines: “Ich freue mich sehr, Teil von Tether zu werden! Ein großes Dankeschön an Paolo Ardoino und das Team für den herzlichen Empfang. Ich freue mich darauf, beim Aufbau eines Ökosystems für digitale Vermögensprodukte mitzuwirken, das Maßstäbe für Compliance und Innovation setzt, US-Verbraucher stärkt und unser Finanzsystem neu gestaltet. Das Beste kommt noch.”
- Der ehemalige College-Football-Spieler, republikanischer Kongresskandidat und Yale-Absolvent wurde im Dezember 2024 zum Leiter des Digital Assets Council im Weißen Haus berufen. In dieser Schlüsselposition war er maßgeblich an der Verabschiedung des wegweisenden GENIUS Acts beteiligt, der erstmals einen klaren Rechtsrahmen für Stablecoins wie Tether schafft.
- Nach nur sieben Monaten im Amt verließ Hines die Regierung Anfang August. Sein Wechsel zu Tether zeigt die Verflechtungen zwischen der Trump-Regierung und der Krypto-Branche deutlich.
- Tether-CEO Paolo Ardoino bestätigt, dass die US-Pläne “in vollem Gange” seien. Die Expertise von Hines im legislativen Prozess soll nun entscheidend bei der Umsetzung helfen.
