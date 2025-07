In diesem Artikel erfährst du: Was GENIUS und CLARITY Act genau regeln

Welche Bedeutung das für den Markt bedeutet

Welche Krypto-Sektoren und Unternehmen die größten Gewinner sind

Was die Gesetzeswende für Europa bedeutet

Nachdem sich einige Republikaner zunächst querstellten, passierte der GENIUS Act am Donnerstag dann doch noch den US-Kongress. Donald Trump durfte damit am Freitag einen der ersten Krypto-Gesetzesentwürfe seiner Regierung unterzeichnen und ein historisches Ende der “Crypto Week” zelebrieren. In der Zeremonie am Freitag, an der viele Branchengrößen wie Paolo Ardoino von Tether und Brian Armstrong von Coinbase sowie hochrangige Republikaner teilnahmen, unterzeichnete der 79-Jährige den Gestzesentwurf, der damit offiziell in Kraft tritt. Auch der CLARITY Act und ein Anti-CBDC-Gesetz passierten bereits das Repräsentantenhaus und sollen dem Sektor zur Massentauglichkeit verhelfen. Doch was regeln diese Gesetz überhaupt genau – und warum ist das so bullisch?

Dieser Inhalt ist exklusiv für BTC-ECHO Plus+ Mitglieder. Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte

Tägliche Analysen vom Marktführer

Hot-Coins & Trading-Signale

Exklusive Infos direkt vom Experten

100 % Kryptofokus - weniger Werbung

Inkl. 24-Karat Bitcoin-Sammlermünze Jetzt ab 1 € testen Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.