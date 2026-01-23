App herunterladen
Laut Financial Times 

Ledger: Hardware-Wallet-Hersteller strebt Milliarden-IPO in New York an

Die Krypto-IPO-Welle scheint nicht abzureißen. Auch der französische Wallet-Riese Ledger soll nun den Gang an die Börse planen.

Johannes Dexl
Beitragsbild: Shutterstock

  • Laut einem Bericht der Financial Times, der sich auf mit der Angelegenheit vertraute Personen beruft, bereitet der französische Hersteller von Krypto-Hardware-Wallets seinen Börsengang an der New York Stock Exchange vor. Das Unternehmen soll dabei mit den Banken Goldman Sachs, Jefferies und Barclays zusammenarbeiten.
  • Das Ziel ist eine Bewertung von über vier Milliarden US-Dollar, was fast eine Verdreifachung des Wertes im Vergleich zur Finanzierungsrunde aus dem Jahr 2023 bedeuten würde. Damals wurde das Unternehmen mit etwa 1,5 Milliarden US-Dollar bewertet.
  • Laut CEO Pascal Gauthier liegen die Einnahmen des Unternehmens mittlerweile im Bereich von mehreren hundert Millionen US-Dollar. Ein wesentlicher Treiber für das Geschäft sind ironischerweise die zunehmenden Hackerangriffe im Krypto-Sektor, die Nutzer dazu bewegen, ihre digitalen Vermögenswerte sicherer zu verwahren.

Wenn du das Risiko von Verlusten durch Hacks oder Probleme bei Krypto-Börsen reduzieren möchtest, findest du hier Hardware-Wallets von Ledger.

