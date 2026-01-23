- Laut einem Bericht der Financial Times, der sich auf mit der Angelegenheit vertraute Personen beruft, bereitet der französische Hersteller von Krypto-Hardware-Wallets seinen Börsengang an der New York Stock Exchange vor. Das Unternehmen soll dabei mit den Banken Goldman Sachs, Jefferies und Barclays zusammenarbeiten.
- Das Ziel ist eine Bewertung von über vier Milliarden US-Dollar, was fast eine Verdreifachung des Wertes im Vergleich zur Finanzierungsrunde aus dem Jahr 2023 bedeuten würde. Damals wurde das Unternehmen mit etwa 1,5 Milliarden US-Dollar bewertet.
- Laut CEO Pascal Gauthier liegen die Einnahmen des Unternehmens mittlerweile im Bereich von mehreren hundert Millionen US-Dollar. Ein wesentlicher Treiber für das Geschäft sind ironischerweise die zunehmenden Hackerangriffe im Krypto-Sektor, die Nutzer dazu bewegen, ihre digitalen Vermögenswerte sicherer zu verwahren.
Wenn du das Risiko von Verlusten durch Hacks oder Probleme bei Krypto-Börsen reduzieren möchtest, findest du hier Hardware-Wallets von Ledger.
- Allerdings steht Ledger derzeit aufgrund vergangener Sicherheitsvorfälle unter Beobachtung. Erst vor wenigen Wochen gab es ein Datenleck bei einem externen Zahlungsdienstleister, durch das Kundendaten offengelegt wurden. Auch in den Jahren 2020 und 2023 gab es Vorfälle, bei denen entweder Kundendaten oder Gelder durch Hacks gefährdet waren.
- Währenddessen debütierte Krypto-Verwahrer BitGo gestern an der New Yorker Börse. Allerdings verlief die Kursentwicklung für Krypto-Unternehmen zuletzt nicht ohne Schwierigkeiten. Während BitGo nach dem Start leicht zulegen konnte, hatten viele Krypto-Aktien zuletzt mit hohen Verlusten zu kämpfen.
- Auch die Krypto-Börse Kraken will dieses Jahr an die Börse. Man sammelte zu einer Bewertung von 15 Milliarden US-Dollar 500 Millionen US-Dollar ein.
Empfohlenes Video
Trump crasht Bitcoin: Kaufchance oder 80k-Absturz?
Quelle
Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden
Affiliate-Links
In diesem Beitrag befinden sich Affiliate-Links, die uns dabei helfen, unsere journalistischen Inhalte auch weiterhin kostenfrei anzubieten. Tätigst du über einen dieser Links einen Kauf, erhält BTC-ECHO eine Provision. Redaktionelle Entscheidungen werden davon nicht beeinflusst.
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+