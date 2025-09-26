App herunterladen
Jetzt scannen
Advertising
BTC-ECHO
Sicher & Reguliert
Wenn Krypto, dann Bitpanda
3.84 T $
Bitcoin-Kurs109,625.00 $-1.89%
Ethereum-Kurs3,936.66 $-1.92%
XRP-Kurs2.76 $-2.50%
Cardano-Kurs0.776037 $-1.34%
Solana-Kurs196.22 $-3.82%
Dogecoin-Kurs0.226724 $-2.71%
BNB-Kurs948.16 $-4.32%
Polkadot-Kurs3.84 $-1.86%
IOTA-Kurs0.162298 $-1.90%
Official Trump-Kurs7.52 $-0.63%
TRON-Kurs0.334084 $0.00%
Stellar-Kurs0.354537 $-1.79%

500 Millionen US-Dollar eingesammelt Kraken ist 15 Milliarden wert: Krypto-Börse plant IPO für 2026

Kraken will nächstes Jahr auch an die Börse. Man sammelt 500 Millionen US-Dollar ein zu einer Bewertung von 15 Milliarden US-Dollar.

Giacomo Maihofer
Teilen
Bitcoin-Kurs109,625.00 $-1.89 %
Bitcoin kaufen
Ein Smartphone zeigt das Logo der Kraken-App vor einem lila Hintergrund mit einem weißen Kreis.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Kraken wurde bereits 2011 von Jesse Powell gegründet
  • Die US-Kryptobörse Kraken hat in einer Finanzierungsrunde 500 Millionen US-Dollar eingesammelt und erreicht damit eine Bewertung von 15 Milliarden US-Dollar. An der Runde beteiligten sich unter anderem Tribe Capital sowie Co-CEO Arjun Sethi. Ein Lead-Investor wurde bewusst nicht benannt.
  • Der Kapitalzufluss folgt auf die Übernahme der Futures-Plattform NinjaTrader für 1,5 Milliarden US-Dollar, die Kraken zwei Millionen neue Nutzer brachte. Mit Produkten wie xStocks, tokenisierten Versionen von US-Aktien, will Kraken die Brücke zwischen TradFi und Krypto schlagen.
  • Im Jahr 2024 erzielte die Börse einen Umsatz von 1,5 Milliarden US-Dollar, unterstützt durch ein zunehmend krypto-freundliches Regulierungsklima in den USA und die MiCA-Lizenz in der EU. Der frische Kapitalpuffer soll genutzt werden, um Derivate-Angebote und die globale Präsenz auszubauen. Mit einem täglichen Handelsvolumen von 1,37 Milliarden US-Dollar liegt Kraken zwar hinter Coinbase, festigt aber seinen Status als einer der größten Player am Markt.
  • 2025 entwickelt sich zum Jahr der Krypto-IPOs: Mit Circle und Bullish haben bereits zwei Schwergewichte erfolgreich den Sprung an die Börse gewagt, während Gemini seine Unterlagen bei der SEC eingereicht hat und als nächster Kandidat gilt. Neben Kraken, das für Anfang 2026 ein IPO plant, stehen auch Namen wie BitGo, Fireblocks und Chainalysis auf der Watchlist. Ein deutliches Zeichen dafür, dass Krypto-Unternehmen zunehmend die öffentliche Börse als Wachstumspfad nutzen.
Empfohlenes Video
Massiver Durchbruch für Stablecoins – Milliarden für Krypto?

Quelle:

Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.
Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden

Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Ein weißes Sparschwein mit Bitcoin-Münzen und mehreren Stapeln von Münzen auf einer hölzernen Oberfläche symbolisiert das Sparen für die Zukunft, mit blauen Bokeh-Lichtern im Hintergrund - perfekt für die Illustration von Bitcoin-Rente-Konzepten.
Finanzielle FreiheitDu brauchst nur 1 Bitcoin, um in Rente zu gehen
Goldenes Währungssymbol der stabilen Euro-Münze, bestehend aus vertikalen zylindrischen Balken, die sich von einer strukturierten, dunklen Oberfläche abheben, wobei die Szene von der oberen linken Ecke aus beleuchtet wird.
Krypto in DACHEuro-Stablecoin der Großbanken: Europas Antwort auf USDT und Co.?
Eine Bitcoin-Münze steht aufrecht zwischen verstreuten Münzen, mit einer roten Abwärtskurve im unscharfen Hintergrund, die einen Wertverlust der Kryptowährung in diesem Krypto-Marktupdate symbolisiert.
KursanalyseBitcoin-Kursziele: Ist das die finale Korrektur vor dem Uptober?
Mantle
1.71 $
4.61%
Kaspa
0.079107 $
3.32%
Cronos
0.196240 $
3.25%
OKB
188.30 $
1.82%
MemeCore
2.24 $
1.00%
Monero
297.24 $
0.94%
Figure Heloc
1.01 $
0.68%
Falcon USD
0.998410 $
0.26%
LEO Token
9.50 $
0.18%
Ethena
0.579600 $
0.16%
Story
7.43 $
-23.39%
MYX Finance
9.39 $
-16.10%
Provenance Blockchain
0.034283 $
-11.77%
Avalanche
28.42 $
-7.68%
Aster
1.90 $
-6.99%
Flare
0.024306 $
-5.92%
Pudgy Penguins
0.026928 $
-5.67%
NEAR Protocol
2.71 $
-5.32%
Jupiter
0.433175 $
-4.47%
Uniswap
7.40 $
-4.36%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren