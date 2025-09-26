- Die US-Kryptobörse Kraken hat in einer Finanzierungsrunde 500 Millionen US-Dollar eingesammelt und erreicht damit eine Bewertung von 15 Milliarden US-Dollar. An der Runde beteiligten sich unter anderem Tribe Capital sowie Co-CEO Arjun Sethi. Ein Lead-Investor wurde bewusst nicht benannt.
- Der Kapitalzufluss folgt auf die Übernahme der Futures-Plattform NinjaTrader für 1,5 Milliarden US-Dollar, die Kraken zwei Millionen neue Nutzer brachte. Mit Produkten wie xStocks, tokenisierten Versionen von US-Aktien, will Kraken die Brücke zwischen TradFi und Krypto schlagen.
- Im Jahr 2024 erzielte die Börse einen Umsatz von 1,5 Milliarden US-Dollar, unterstützt durch ein zunehmend krypto-freundliches Regulierungsklima in den USA und die MiCA-Lizenz in der EU. Der frische Kapitalpuffer soll genutzt werden, um Derivate-Angebote und die globale Präsenz auszubauen. Mit einem täglichen Handelsvolumen von 1,37 Milliarden US-Dollar liegt Kraken zwar hinter Coinbase, festigt aber seinen Status als einer der größten Player am Markt.
- 2025 entwickelt sich zum Jahr der Krypto-IPOs: Mit Circle und Bullish haben bereits zwei Schwergewichte erfolgreich den Sprung an die Börse gewagt, während Gemini seine Unterlagen bei der SEC eingereicht hat und als nächster Kandidat gilt. Neben Kraken, das für Anfang 2026 ein IPO plant, stehen auch Namen wie BitGo, Fireblocks und Chainalysis auf der Watchlist. Ein deutliches Zeichen dafür, dass Krypto-Unternehmen zunehmend die öffentliche Börse als Wachstumspfad nutzen.
