- Die Kryptobörse Kraken weitet ihr Angebot an xStocks nun auch auf die Europäische Union aus. Millionen von Kunden können damit direkt über die Kraken-App tokenisierte Nachbildungen rund 60 beliebter US-Aktien und ETFs handeln. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor, die BTC-ECHO vorliegt.
- Bisher war der Zugang zu US-Märkten für europäische Privatanleger kompliziert und teuer, geprägt von hohen Gebühren, Währungsumrechnungen und zeitlichen Verzögerungen. Mit xStocks will Kraken diese Barrieren beseitigen.
- Sie erlauben es Nutzern, ihre Assets onchain zu kontrollieren, zwischen Plattformen zu bewegen oder selbst zu verwahren. Zudem können die Token in DeFi-Protokollen eingesetzt werden. Anders als klassische Broker bietet man erweiterte Handelszeiten für fünf Tage die Woche rund um die Uhr.
- Die ersten xStocks wurden als SPL-Token auf Solana ausgegeben. Bald sollen auch BEP-20-Token auf der BNB Chain folgen. Perspektivisch ist eine Ausweitung auf weitere Blockchains geplant.
- Für Kraken ist die EU-Expansion ein logischer Schritt, um die eigene Marktposition zu stärken und gleichzeitig die Mission eines grenzenlosen, offenen Finanzsystems voranzutreiben.
- Im März 2024 berichtete Bloomberg, dass Kraken einen Börsengang im ersten Quartal 2026 anstrebt, begünstigt durch ein krypto-freundlicheres regulatorisches Umfeld unter der Trump-Regierung. Weitere Informationen zu Kraken erhältst du im Brandhub von BTC-ECHO.
