Wall Street goes Onchain Kraken bringt tokenisierte US-Aktien nach Europa

Kraken bringt rund 60 US-Aktien und ETFs nach Europa. Sie werden über Solana abgebildet. Ethereum und BNB sollen folgen.

Giacomo Maihofer
Solana-Kurs223.28 $4.38 %
Beitragsbild: Shutterstock

Beitragsbild: Shutterstock

 | Kraken wurde bereits 2011 von Jesse Powell gegründet
  • Die Kryptobörse Kraken weitet ihr Angebot an xStocks nun auch auf die Europäische Union aus. Millionen von Kunden können damit direkt über die Kraken-App tokenisierte Nachbildungen rund 60 beliebter US-Aktien und ETFs handeln. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor, die BTC-ECHO vorliegt.
  • Bisher war der Zugang zu US-Märkten für europäische Privatanleger kompliziert und teuer, geprägt von hohen Gebühren, Währungsumrechnungen und zeitlichen Verzögerungen. Mit xStocks will Kraken diese Barrieren beseitigen.
  • Sie erlauben es Nutzern, ihre Assets onchain zu kontrollieren, zwischen Plattformen zu bewegen oder selbst zu verwahren. Zudem können die Token in DeFi-Protokollen eingesetzt werden. Anders als klassische Broker bietet man erweiterte Handelszeiten für fünf Tage die Woche rund um die Uhr.
  • Die ersten xStocks wurden als SPL-Token auf Solana ausgegeben. Bald sollen auch BEP-20-Token auf der BNB Chain folgen. Perspektivisch ist eine Ausweitung auf weitere Blockchains geplant.
  • Für Kraken ist die EU-Expansion ein logischer Schritt, um die eigene Marktposition zu stärken und gleichzeitig die Mission eines grenzenlosen, offenen Finanzsystems voranzutreiben.
  • Im März 2024 berichtete Bloomberg, dass Kraken einen Börsengang im ersten Quartal 2026 anstrebt, begünstigt durch ein krypto-freundlicheres regulatorisches Umfeld unter der Trump-Regierung. Weitere Informationen zu Kraken erhältst du im Brandhub von BTC-ECHO.
