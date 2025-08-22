- Fast vier Jahre lange mussten ETH-Anleger warten. Nun ist es vollbracht: Ethereum erreicht ein neues Allzeithoch und notiert zum Zeitpunkt des Schreibens bei knapp unter 4.900 US-Dollar. Damit liegt der Coin auf Sicht der vergangenen 24 Stunden fast 15 Prozent im Plus.
- Bitcoin konnte parallel auf über 117.000 US-Dollar steigen, ist damit jedoch noch rund 7.000 US-Dollar von einem neuen Rekordhoch entfernt.
- Grund für die jüngste Krypto-Rallye ist eine überraschend dovishe Rede von Fed-Chef Jerome Powell, welche die Erwartungen einer US-Zinssenkung im September in die Höhe schnellen hat lassen.
- Im April sank ETH nach den allgemeinen Verwerfungen an den Finanzmärkten auf unter 1.500 US-Dollar. Seither feierte die zweitgrößte Kryptowährung ein spektakuläres Comeback.
- Grund für die Rallye sind vor allem die Ethereum-Treasury-Investments von BitMine, Sharplink Gaming und Co. – BitMine hatte vor Kurzem angekündigt, das Aktienverkaufsprogramm aufstocken und für ETH-Käufe zwanzig Milliarden US-Dollar einsammeln zu wollen.
- Zuletzt sorgte Ethereum-Treasury-Unternehmen SharpLink für Aufruhr als es ein Aktienrückkaufprogramm verkündete. Der Grund: Die hierfür notwendigen finanziellen Mittel könnten aus ETH-Verkäufen kommen.
- Doch auch die Spot-Ethereum-ETFs konnten in den vergangenen Wochen Inflows in Milliardenhöhe verbuchen. Allein am 11.8. war es über eine Milliarde US-Dollar, die in die Anlageprodukte von BlackRock und Co. flossen – ein neuer Rekord. Zeitweise verzeichneten die ETH-Fonds fast sechsmal so hohe Zuflüsse wie die BTC-ETFs.
- Auch der breite Altcoin-Markt konnte vom Risk-On-Sentiment profitieren. Insbesondere ETH-verwandte Assets stiegen im Kurs. Die größten Gewinner aus dieser Kategorie sind derzeit die Ethereum-Layer-2 Arbitrum, die Base-DEX Aerodrome, Liquid-Staking-Provider Lido Finance und Stablecoin-Protokoll Ethena.
- Bitcoin-Maximalist Samson Mow erklärte vor Kurzem jedoch: “Niemand möchte Ethereum auf lange Sicht halten.” Sobald der Kurs hoch genug sei, würden Anleger ihm zufolge ihre ETH verkaufen und die Gewinne zurück in Bitcoin umleiten.
