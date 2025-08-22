App herunterladen
Für Aktienrückkaufprogramm Pressemitteilung sorgt für Aufruhr: Verkauft SharpLink Ethereum?

Für Aktienrückkäufe dürfte das Ethereum-Treasury-Unternehmen mehr als eine Milliarde US-Dollar investieren. Doch woher kommen die hierfür notwendigen Mittel?

Johannes Dexl
Ethereum-Kurs4,774.38 $12.29 %
 | Anleger sorgten sich zuletzt um den abnehmenden Börsenwert von SharpLink
  • SharpLing Gaming, eines der größten ETH-Treasury-Unternehmen, hat ein Aktienrückkaufprogramm im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar genehmigt.
  • In einer Ankündigung vom Freitag sagte die Firma, dass sie den Rückkauf von Aktien als Teil seiner “disziplinierten Kapitalmarktstrategie” authorisiert hat. Bislang wurden keine Rückkäufe getätigt.
  • Der Co-CEO des Unternehmens, Joseph Chalom, erklärte, dass das Unternehmen Buybacks in Betracht ziehen wird, wenn die Aktien bei oder unter dem Nettoinventarwert (Net Asset Value) seiner ETH-Bestände notieren. “Dieses Programm bietet uns die Flexibilität, schnell und entschlossen zu handeln, wenn sich diese Bedingungen ergeben”, fügte er hinzu.
  • Die Strategie von SharpLink konzentriert sich auf die Akkumulation und das Staking von Ethereum, um die unter Krypto-Treasury-Unternehmen geläufige KPI des “Coin-pro-Aktie” – in diesem Fall ETH – zu erhöhen. Der Rückkauf von Aktien unter dem Nettoinventarwert würde dieses Verhältnis nach oben schrauben.
  • In der Krypto-Community kam nach der Mitteilung jedoch die Frage auf, mit welchen Mitteln, die möglichen Share Buybacks finanziert werden sollen. Einige spekulieren, dass das Unternehmen hierfür ETH verkaufen würde.
  • Allerdings dürfte ein Rückkauf nicht in naher Zukunft und idealerweise nie eintreten. Panik unter ETH-Investoren ist also fehl am Platz, insbesondere nach der jüngsten Kursexplosion auf dem Krypto-Markt. Grund hierfür ist die Rede von Fed-Chef Powell.
  • Ende Mai ernannte SharpLink den Ethereum-Mitbegründer Joseph Lubin zum Vorsitzenden. Damals sagte das Unternehmen: “ETH wird als primäres Treasury-Reservemittel des Unternehmens dienen”.
  • Anfang Juli erklärte Lubin, dass ETH-Treasuries für die Entwicklung des Ethereum-Ökosystems entscheidend sind. Er sagte, dass solche Unternehmen “ein großartiges Geschäft sind”, erklärte aber auch, dass “es entscheidend sein wird, die Angebots-Nachfrage-Dynamik von Ether zu ermöglichen, während wir mehr und mehr Anwendungen aufbauen”.
