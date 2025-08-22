App herunterladen
Fed-Chef in Jackson Hole Nach Powell-Rede: Darum schießt Bitcoin in die Höhe

Zuletzt überschlugen sich die hawkischen Prognosen vor Jerome Powells Rede in Jackson Hole. Doch nun die Wende: der Fed-Chef überraschte mit dovishen Aussagen.

Johannes Dexl
 | Risk-Assets wie Bitcoin und US-Techaktien schossen während der Rede in die Höhe
  • Fed-Chef Jerome Powell hat in Jackson Hole signalisiert, dass sich die “Balance der Risiken verschoben hat” und die Geldpolitik “gegebenenfalls angepasst” werden muss.
  • Hintergrund sind wachsende Abwärtsrisiken am Arbeitsmarkt: sowohl Arbeitskräftenachfrage als auch -angebot lassen nach.
  • Gleichzeitig adressierte Powell die Überprüfung des geldpolitischen Rahmenwerks: Nach fünf Jahren rückt die Fed vom 2020 eingeführten Ansatz einer flexiblen durchschnittlichen Inflationssteuerung (FAIT) ab und kehrt zu einer orthodoxeren Ausrichtung zurück.
  • Damit will die Notenbank auf hartnäckige Preisdruckfaktoren – etwa Zölle – und die veränderte Konjunkturlage reagieren.
  • Gefangen zwischen einem sich abschwächenden Arbeitsmarkt und steigendem Inflationsdruck gestand Powell, dass es “eine schwierige Situation” für die US-Notenbank sei.
  • Für die Märkte heißt das: Eine Zinssenkung im September ist wahrscheinlicher geworden, auch wenn Powell sich nicht festlegte und Datenabhängigkeit betonte.
  • In den Stunden vor Powells Rede lag die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im September laut CME FedWatch noch bei nur 69 Prozent. Nun liegen die Quoten bei über 90 Prozent.
  • Bitcoin schoss infolge Powells Aussagen auf über 117.000 US-Dollar und damit um über 3 Prozent in die Höhe, Ethereum sogar um über 9 Prozent.
  • Zu den größten Gewinnern des Krypto-Markts zählen Liquid-Staking-Provider Lido, der Memecoin SPX6900, die Base-DEX Aerodrome und Stablecoin-Protokoll Ethena mit je zweistelligen Kurszuwächsen.
  • Der US-Tech-Index Nasdaq hat um knapp 2 Prozent zugelegt, der S&P500 um über 1,5 Prozent. Der US-Dollar-Index DXY ist um über 0,8 Prozent gefallen. Gold ist um mehr als 1 Prozent gestiegen.
  • Ein neues Urteil des Finanzgerichts Niedersachsen hält derzeit NFT-Trader in Atem.
