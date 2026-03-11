Der Starttermin für “X Money” steht fest. Elon Musk will PayPal und Co. ordentlich Konkurrenz machen. Das hat die “Super App” drauf.

Elon Musk nennt Starttermin für X Money – das soll die FinTech-App können

Elon Musk hat einen konkreten Starttermin für den neuen Zahlungsdienst „X Money“ veröffentlicht. Auf seinem Kurznachrichtendienst gab er bekannt, dass ein erster öffentlicher Launch “kommenden Monat” im April erfolgen solle. Die Plattform wird damit um zahlreiche Finanzfunktionen erweitert.

Unter anderem sollen Nutzer ihre Accounts mit ihren Bankkonten verknüpfen, Guthaben auf Debitkarten verwenden und untereinander Geld überweisen können. Zudem sind Cashback-Programme vorgesehen, die laut Unternehmensangaben bis zu 6 Prozent Rendite pro Jahr betragen sollen. Für die technische Infrastruktur arbeitet X seit 2023 mit dem Zahlungsnetzwerk Visa zusammen.

Die Zahlungsfunktion wird über die Tochtergesellschaft X Payments bereitgestellt. Das Unternehmen verfügt über Lizenzen in 40 US-Bundesstaaten. Der Launch im April erfolgt zunächst in den USA. Ein globaler Rollout ist im Laufe des Jahres vorgesehen.

X Money early public access will launch next month — Elon Musk (@elonmusk) March 10, 2026

Finanzdienste auf X waren lange geplant

Dass X sich als Zahlungsdienstleister etablieren will, hatte Elon Musk bereits vor knapp vier Jahren angekündigt, als er damals noch “Twitter” übernahm. Im Juni vergangenen Jahres gab die Plattform die Pläne erstmals öffentlich bekannt. Damit begibt sich der Kurznachrichtendienst nun in direkte Konkurrenz zu Plattformen wie PayPal oder Venmo.

Fraglich bleibt, wie X tatsächlich 6 Prozent Rendite auf Einlagen bieten möchte. Nutzer auf X befragten dafür die KI der Plattform. Offenbar wird die Rendite durch die Partnerbank Cross River Bank erwirtschaftet, indem die Gelder in kurzlaufende US-Staatsanleihen und andere Wertpapiere investiert werden.

In Anbetracht einer laufenden Debatte um die Höhe von Stablecoin-Renditen in den USA dürfte die Verzinsung auf X der Krypto-Lobby im Streit mit den US-Banken weitere Argumente liefern.

The 6% APY on X Money balances comes from interest paid by our partner bank, Cross River Bank (FDIC-insured up to $250k per depositor).



Your deposits are held there as standard bank funds. Cross River earns returns by lending/investing in low-risk assets like short-term US… — Grok (@grok) March 10, 2026

Krypto spielt keine Rolle

Mittlerweile herrscht auch Gewissheit: Krypto wird zunächst keine Rolle in dem neuen Zahlungsdienst spielen. Damit führten die monatelangen Spekulationen der Szene ins Leere. Dass diese Option zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt, bleibt jedoch möglich. Partner Visa weitet sein Geschäft immerhin auch auf den Krypto-Space aus.

Interessanterweise schnellte der Dogecoin-Kurs kurz nach Elon Musks Post zwischenzeitlich auf 0,1 US-Dollar. Der reichste Mann der Welt gilt als großer Fan des Memecoins. Er selbst hatte stets mit einer Integration der Kryptowährung auf X kokettiert.

