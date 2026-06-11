Lyn Alden sorgt mit einer klaren Aussage für Diskussionen. Wenn Bitcoin durch große Käufer scheitern kann, war das Netzwerk nie robust genug.

Lyn Alden: “Wenn Bitcoin nicht überleben kann, sollte es sterben”

Lyn Alden: “Wenn Bitcoin nicht überleben kann, sollte es sterben”

Die Makro-Analystin Lyn Alden hat mit einer zugespitzten Aussage auf X die Debatte um Strategy neu angeheizt. “If Bitcoin can’t survive, it should die”. Zuvor hatte Alden erklärt, man solle keine einzelne Entität dafür kritisieren, zu viel BTC zu kaufen. Falls Bitcoin schon dadurch zerstört werden könne, dass ein besonders bullischer Akteur große Mengen BTC akkumuliert, sei das Netzwerk ohnehin nicht robust genug.

Strategy als Sündenbock

Aldens Aussage richtet sich gegen die Sorge, Strategy könne durch seine riesigen Krypto-Bestände zu viel Einfluss auf den Markt gewinnen. Das Unternehmen hat BTC zu seinem zentralen Treasury-Asset gemacht und kauft regelmäßig weitere BTC hinzu.

Für Alden ist genau das aber kein Fehler des Käufers, sondern ein Stresstest für Bitcoin. Ein offenes, neutrales Geldsystem müsse nicht nur gegen Verbote, politische Angriffe oder technische Risiken bestehen. Es müsse auch aushalten, wenn einzelne Unternehmen, Staaten oder Institutionen große Mengen kaufen.

Wenn schon ein Akteur, der der Kryptowährung positiv gegenübersteht, das System gefährden könne, liege das Problem nicht bei Strategy, sondern bei Bitcoin selbst.

Bitcoin muss große Käufer aushalten

Die Aussage passt zu einer Grundidee vieler Befürworter: Das Netzwerk soll ohne zentrale Schutzinstanz funktionieren. Niemand kann Strategy daran hindern, BTC zu kaufen, sofern das Unternehmen Kapital und Marktliquidität dafür findet.

Genau darin sieht Alden offenbar den Punkt. Bitcoin muss unter realen Marktbedingungen bestehen, nicht unter idealisierten Annahmen. Dazu gehören Machtkonzentration, starke Kapitalzuflüsse und aggressive Akkumulationsstrategien.

Für die Debatte um Strategy ist das eine klare Botschaft. Nicht Michael Saylors Unternehmen entscheidet über Bitcoins langfristige Überlebensfähigkeit, sondern die Frage, ob das Netzwerk selbst groß genug, liquide genug und widerstandsfähig genug ist, um solche Akteure auszuhalten.

Das Krypto-Treasury-Unternehmen steht derzeit im Zentrum der Kritik der Branche – so steht es wirklich um Strategy.