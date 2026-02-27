Während die Krypto-Leitwährung stagniert, verzeichnen einige Altcoins deutliche Gewinne. On-Chain-Daten offenbaren eine gefährliche Ruhe.

Bitcoin und der breite Krypto-Markt konsolidieren am Freitagmorgen bei 67.000 US-Dollar, nachdem die Leitwährung am Mittwoch noch an der psychologisch wichtigen Marke von 70.000 US-Dollar scheiterte und den erhofften, bullischen Ausbruch zunächst verfehlte.

Geopolitische Spannungen belasten derzeit Risikoassets weltweit, da die iranische Führung neue Forderungen aus Washington bezüglich des Atomprogramms zurückwies, obgleich die diplomatischen Verhandlungen andauern.

Parallel dazu sorgen Unsicherheiten im Tech-Sektor für Gegenwind, was sich am Chip-Giganten Nvidia zeigt, der trotz historisch starker Quartalszahlen einen Kursverlust von fünf Prozent verzeichnete und die KI-Skepsis der Anleger offenbart.

On-Chain-Daten von Glassnode signalisieren ein Ausbleiben nennenswerter institutioneller Kapitalzuflüsse in den Krypto-Sektor. Ein sinkender Accumulation Trend Score belegt, dass großvolumige Käufer das aktuelle Preisniveau noch meiden.

Das große Kapital traut sich noch nicht an Bitcoin ran | Quelle: glassnode.com

Positive Impulse liefern vereinzelte Projekte am Altcoin-Markt wie das Protokoll Internet Computer (ICP), welches nach der Ankündigung neuer Netzwerkfunktionen ein deutliches Kursplus von rund zehn Prozent verzeichnet.

Die Stablecoin-Infrastruktur STABLE profitiert von der Ankündigung autonomer USDT-Zahlungen, während der Token Canton (CC) durch ein neues Listing beim Neo-Broker Robinhood angetrieben wird.

Marktteilnehmer richten ihren strategischen Fokus nun auf regulatorische Entwicklungen rund um den CLARITY-Act und die herannahende Deadline des Weißen Hauses zum 1. März.

Die US-Regierung erwartet bis zu diesem Datum finale Ergebnisse aus den Gesprächen zwischen Vertretern der Krypto-Branche und dem Bankensektor, was am Wochenende für eine drastische Zunahme der Volatilität sorgen dürfte.

