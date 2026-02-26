Positive Nvidia-Zahlen sorgen am Krypto-Markt für eine kleine Rallye. Bitcoin flirtet wieder mit der 70.000er Marke, während die Altcoins teils zweistellig zulegen.

Bitcoin wieder vor 70.000 Dollar: Krypto-Markt erholt sich – vorerst

Der Krypto-Markt hat mal wieder eine Schippe drauf gelegt. Der Bitcoin-Kurs hat am Mittwochabend ein Wochenhoch knapp unter der 70.000er Marke erreicht, auf Tagessicht legt die größte Kryptowährung fünf Prozent zu. Die Gesamtmarktkapitalisierung steigt im 24-Stundenvergleich ebenfalls um fünf Prozent.

Auslöser der Bewegung war eine spürbare Aufhellung der Risikostimmung an den Märkten. Positive Unternehmenszahlen, unter anderem von Chip-Gigant Nvidia mit einem Quartalsumsatz von 68,1 Milliarden US-Dollar, sorgten für steigende Kurse bei Aktien und am Krypto-Markt.

Zusätzlichen Rückenwind lieferten mal wieder die Spot-Bitcoin-ETFs. Am Dienstag verzeichneten sie laut Marktdaten Nettozuflüsse in Höhe von 257,7 Millionen US-Dollar und beendeten damit eine fünf Wochen andauernde Abflussserie von insgesamt 3,8 Milliarden US-Dollar. Fidelity verbuchte rund 83 Millionen US-Dollar, BlackRocks iShares Bitcoin Trust rund 79 Millionen US-Dollar an Zuflüssen.

Auch die Altcoins profitierten spürbar von der Erholung. Ethereum, Solana, Cardano und Dogecoin legten teils zweistellig zu. Aktien von Krypto-Unternehmen wie Coinbase, Strategy und Circle verzeichneten ebenfalls deutliche Gewinne.

Trotz der kräftigen Gegenbewegung ist jedoch noch keine Entwarnung gegeben. Der aktuelle Anstieg markiert eine deutliche Entlastung nach Wochen anhaltenden Verkaufsdrucks, ist aber noch keine Trendwende.

