Bitcoin (BTC) startet einen neuen Anstiegsversuch. Ob eine nachhaltige Bodenbildung gelingen kann, bleibt offen. Alle wichtigen Chartmarken in der neusten Kursanalyse.

Die Krypto-Leitwährung Bitcoin (BTC) meldet sich mit einem Paukenschlag zurück. Seitwärtsrange. Mit einem Kurssprung um neun Prozentpunkte kann sich der Bitcoin-Kurs zwischenzeitlich bis an die psychologische Marke von 70.000 US-Dollar erholen. Die Chance für eine nachhaltige Bodenbildung haben sich damit zwar vorerst wieder verbessert, welche Chartmarken die Bullen nun jedoch überwinden müssen, um eine Trendfolgebewegung zu initiieren, verrät die neuste Bitcoin-Kursanalyse.

Wichtige Kursziele für die nächsten Handelstage

Bitcoin schließt sich der Erholung des US-Technologiesektors an und springt bis an die gleitende Durchschnittslinie EMA20 (rot). Auch an der Wallstreet haben Anleger in den letzten Tagen wieder vermehrt in Spot-ETFs investiert. Nach Outflows von über 3,8 Milliarden US-Dollar in den letzten fünf Handelswochen, verzeichneten Bitcoin ETF-Produkte in dieser Handelswoche frische Zuflüsse in einem Umfang von 560 Millionen US-Dollar. Der gestrige Kursprung bis an die Marke von 70.000 US-Dollar sorgte bei Bitcoin zudem für Short-Liquidationen von knapp 200 Millionen US-Dollar. Ein weiterer Grund für die starke Kurserholung könnte in der Klage auf Insiderhandel gegen den Marketmaker Jane Street liegen.

Kurzfristig fungiert der Kreuzwiderstand aus 2021er-Allzeithoch und EMA20 im Bereich der 69.000 US-Dollar als charttechnische Hürde. Erst ein Ausbruch über dieses Niveau würde eine Trendfortsetzung in Richtung 70.528 US-Dollar initiieren. In der Folge könnte Bitcoin die Oberkante der Seitwärtsrange bei 71.668 US-Dollar wieder in den Fokus nehmen. Hingegen würde ein Tagesschluss unterhalb der 67.323 US-Dollar die Wahrscheinlichkeit eines Rücksetzers bis in die orange Chartzone zwischen 65.578 US-Dollar und 64.964 US-Dollar wieder erhöhen.

Kursanalyse auf Basis des Wertepaares BTC/USD auf Coinbase

Bullishes Kursszenario für die aktuelle Erholungsbewegung

Bullishe Kursziele: 69.000 USD, 70.528 USD, 71.668 USD, 73.636/75.355 USD, 76.877 USD, 78.233/78.653 USD, 80.524/81.236 USD, 84.462/84.645 USD

Die Bullen haben ein wichtiges Lebenszeichen gesendet. Anleger nutzen den Rückfall bis an den Schlüsselsupport bei 62.778 US-Dollar für vermehrte Einstieg und hievten den Kurs signifikant zurück gen Norden. Profitieren konnte die Anstiegsbewegung von einem Kurssprung des Stablecoin-Anbieters Circle, der nach besser als erwarteten Quartalszahlen um mehr als dreißig Prozentpunkte gen Norden zulegen konnte. Um die Anstiegsbewegung zu bestätigen, muss Bitcoin zeitnah die Marke von 69.000 US-Dollar und damit auch den EMA20 zurückerobern. Gelingt dem Käuferlager ein nachhaltiger Sprung über dieses wichtige Kurslevel, rückt das nächste Zwischenziel bei 70.528 US-Dollar in den Fokus. Sollte sich Bitcoin per Tagesschlusskurs über diese Marke freischwimmen können, ist mit weiteren Kurszuwächsen bis an die 71.668 US-Dollar zu rechnen. Unweit darüber fungieren zudem der Supertrend und das obere Bollingerband als potenzielle Resists.

Eine Richtungsentscheidung ist einzuplanen. Für eine Trendfortsetzung gen Norden wäre eine anhaltende Kurserholung des US-Technologieindex Nasdaq vonnöten. Zuletzt wies die Kryptowährung eine Korrelation von über 80 Prozent mit dem US-Aktienindex auf. Kommt es zu einer bullishen Rangeauflösung, dürfte Bitcoin die braune Widerstandszone zwischen 73.636 US-Dollar und 75.355 US-Dollar anvisieren. Mit dem Tief aus dem April 2025 bei 74.553 US-Dollar sowie dem 23er Fibonacci-Retracement des laufenden Kursanstiegs finden sich in dieser Zone mehrere charttechnisch relevante Kurshürden. Zudem taxiert unweit darüber die fallende 50-Tagelinie (EMA50, orange) als. Im ersten Anlauf ist mit einem Kursabpraller in diesem Bereich zu planen. Erst wenn auch diese starke Widerstandszone zurückerobert ist, dürfte Bitcoin mit Zwischenhalt an der 76.877 US-Dollar seine Aufwärtsbewegung beschleunigen und den grauen Chartbereich zwischen 78.233 US-Dollar und 78.653 US-Dollar anlaufen.

Bitcoins mittelfristige Erholungsziele

Gewinnt der Turnaround an Dynamik und der Bereich um das Monatshoch wird nachhaltig durchstoßen, käme die grüne Resistzone, abgeleitet vom Verlaufstief aus dem November 2025 zwischen 80.524 US-Dollar und 81.236 US-Dollar in den Fokus. Sogar ein Anstieg bis an den multiplen Widerstand aus Dezembertief, 38er Fibonacci-Retracement und offener CME-Kurslücke zwischen 84.462 US-Dollar und 84.645 US-Dollar wäre dann nicht mehr ausgeschlossen.

Bearishes Zielmarken für die nächsten Handelswochen

Bearishe Kursziele: 67.323 USD, 65.578/64.694 USD, 62.778/62.165 USD, 60.001 USD, 58.164/57.485 USD, 55.055/53.959 USD, 50.641/49.050 USD

Die Bitcoin-Bären scheiterten zu Wochenbeginn bei dem Versuch, den Kurs zurück in Richtung Jahrestief zu drücken. Dem gestrigen Kurssprung konnten sie erst im Bereich des EMA20 etwas entgegensetzen. Solange der Kurs unterhalb dieses gleitenden Durchschnitts gedeckelt bleibt und zeitnah zurück unter die 67.323 US-Dollar abverkauft wird, kann eine Trendfortsetzung gen Süden nicht ausgeschlossen werden. Im orangen Supportbereich zwischen 65.578 US-Dollar und 64.694 US-Dollar kommt die Stärke der Kurserholung erneut auf den Prüfstand. Ein Bruch dieser Chartzone samt Aufbiegen des unteren Bollingerbands würde den Weg in Richtung Wochentief freimachen. Kommt es zu einem Retest des blauen Unterstützungsbereichs, und die Bären bleiben am Drücker, rückt das Jahrestief bei 60.001 US-Dollar abermals in den Fokus.

Ein dynamischer Rücksetzer bis an das markante Verlaufstief wäre in Anbetracht anhaltender Anlegerangst und fehlender Narrative eine Korrekturausweitung bis in den gelben Unterstützungsbereich um das 88er Fibonacci-Retracement zwischen 58.164 US-Dollar und 57.485 US-Dollar zunehmend wahrscheinlich. Diese Zone war zuletzt in 2024 ein relevantes Make-or-Break Niveau. Kann sich Bitcoin hier nicht nachhaltig stabilisieren und eine dynamische Gegenbewegung bleibt aus, muss mit einer bearishen Abverkaufsbewegung bis in den roten Supportbereich zwischen 55.117 US-Dollar und 53.959 US-Dollar gerechnet werden. Zuletzt fungiert dieses Kurslevel im Sommer 2024 als starke Unterstützung. Mit dem Realized Price bei 54.900 US-Dollar verläuft hier darüber hinaus eine relevante Onchain-Marke. Im ersten Versuch dürfte der Bitcoin-Kurs hier gen Norden abprallen.

Maximale Korrekturmarke für die nächsten Handelswochen

Weitet sich die jüngste Korrektur am US-Aktienmarkt aus und Risiko-Assets bleiben unter Druck, könnte Bitcoin mittelfristig bis in Richtung 50.641 US-Dollar und 49.050 US-Dollar zurückfallen. Der Bereich um das 2024er-Augusttief stellt weiterhin die maximale bearishe Korrekturziel dar.

Der Blick auf die Indikatoren

Der RSI konnte sich im Stundenchart wie auch auf 4-Stundenbasis zurück über die neutrale Zone vorarbeiten. Solange der RSI-Indikator auf diesen Zeitebenen keine frischen Verkaufssignale generiert, sind die Chancen für eine andauernde Kurserholung gegeben. Der Abgabedruck würde sich zudem verringern, wenn auch der RSI auf Tagesbasis zurück in den neutralen Bereich erholen könnte. Übergeordnet taxiert der Indikator mit einem Wert von 28 jedoch weiterhin am unteren Ende seiner Handelsspanne und gibt bislang kein Anzeichen für eine Entwarnung, womit die Gefahr eines Kursrückfalls auf neue Jahrestiefs bestehen bleibt.

Disclaimer: Die auf dieser Seite dargestellten Kursschätzungen stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind lediglich eine Einschätzung des Analysten.

Die Chartbilder wurden mithilfe von TradingView erstellt.

USD/EUR-Kurs zum Redaktionsschluss: 0,85 Euro.

