App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
30 € Bonus für Kraken Pro
Jetzt wie ein Profi traden
1,96 T
Hyperliquid-Kurs61,75 6.24%
Bitcoin-Kurs55.452,59 1.89%
Ethereum-Kurs1.504,20 2.19%
XRP-Kurs1,00 2.31%
BNB-Kurs511,01 2.50%
Hyperliquid-Kurs61,75 6.24%
Solana-Kurs62,36 4.93%
TRON-Kurs0,282203 0.58%
Dogecoin-Kurs0,073142 2.02%
Cardano-Kurs0,142150 2.20%
Zcash-Kurs412,05 5.64%
Chainlink-Kurs6,94 1.68%
Pi Network-Kurs0,117285 3.22%
Maktupdate 

Waffenruhe im Nahen Osten: Darum steigt Bitcoin plötzlich wieder

Die Hoffnung auf eine Waffenruhe im Nahen Osten sorgt für etwas Entspannung an den Finanzmärkten. Bitcoin und Co. starten mit grünen Zahlen in das Wochenende.

Dominic Döllel
Teilen
Bitcoin-Kurs55.452,59 1.89 %
Bitcoin kaufen
Ein großes goldenes Bitcoin-Symbol, überlagert über einem grünen und roten digitalen Börsendiagramm mit schwankenden Daten, Candlestick-Mustern und dynamischen Bitcoin-Markttrends.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Bitcoin profitiert von der geopolitischen Situation

Bitcoin hat sich zum Wochenende leicht erholt. Die Kryptowährung legt im Tagesverlauf um 1,3 Prozent zu und notiert zum Zeitpunkt des Schreibens bei 63.700 US-Dollar. Auch die Altcoins folgen dieser Entwicklung. Damit steigt auch die gesamte Marktkapitalisierung um 1,2 Prozent.

Stimmung am Krypto-Markt hellt sich leicht auf

Grund für die Kursbewegung ist vor allem eine vorsichtige Entspannung im geopolitischen Umfeld. Israel und die Hisbollah haben sich nach tagelangen Angriffen auf eine Waffenruhe im Libanon verständigt. Zuvor waren bei nächtlichen Luftangriffen nach Informationen der BBC mindestens 47 Menschen getötet worden. Die aktuelle Feuerpause gilt als erster Härtetest für das in dieser Woche geschlossene Abkommen zwischen den USA und dem Iran. Die Vereinbarung sieht eine “sofortige und dauerhafte” Einstellung militärischer Operationen auf allen Fronten, einschließlich des Libanon, vor.

Empfohlenes Video
Bitcoin vor der Fed: Geht die Erholung jetzt weiter?

US-Präsident Donald Trump drängt auf eine Stabilisierung der Lage. Zu den israelischen Militärschlägen sagte er: “Man muss nicht jedes Mal ein Gebäude zerstören, wenn jemand von der Hisbollah hineingeht.” Die vorsichtige Hoffnung auf eine Deeskalation sorgte auch an den Finanzmärkten für etwas mehr Risikobereitschaft. Auch der Fear & Greed Index bewegte sich leicht nach oben und stieg von 20 auf 21 Punkte, steht demnach aber immer noch bei: Angst.

Weniger Druck durch gehebelte Bitcoin-Positionen

Für zusätzliche Stabilität sorgt die Lage am Derivatemarkt. Die Zahl der erzwungenen Liquidationen ging deutlich zurück. Innerhalb von 24 Stunden wurden Bitcoin-Positionen im Wert von 25 Millionen US-Dollar liquidiert. Das entspricht einem Rückgang von rund 76 Prozent gegenüber dem vorherigen Zeitraum.

Das Bild zeigt die Liquidierungen.
Die Zahl der Liquidierungen sinkt I Quelle: BTC-ECHO

Für die kommenden Handelstage richten Anleger den Blick vor allem auf die weitere Entwicklung der geopolitischen Lage sowie auf die Stimmung an den Aktienmärkten. Beide Faktoren dürften entscheidend dafür sein, ob die aktuelle Erholung Bestand hat.

Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.
Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Das Bild zeigt Adam Back auf einer Bühne mit einem Anzug und Mikrofon, wie er vielleicht über Bitcoin und Satoshi Nakamoto spricht.
Meinungs-ECHOIst das Satoshi-Rätsel gelöst? Adam Back nennt die wahren Bitcoin-Pioniere
XRP-Münze vor rotem Hintergrund
KursanalyseXRP-Kursanalyse: Warum es für den Ripple-Coin abwärts gehen könnte
Das Brandenburger Tor in Berlin bei Sonnenaufgang mit leerem Pariser Platz. Hinter dem historischen Wahrzeichen erhebt sich ein überdimensionales orangefarbenes Bitcoin-Logo, das den Himmel dominiert und das Tor optisch in seinen Schatten stellt. Die Kombination aus klassischer Architektur und Kryptowährung symbolisiert die wachsende Bedeutung von Bitcoin in Berlin und Deutschland.
Krypto in DACHBerlin Blockchain Week: Der nächste Krypto-Boom könnte nichts mit Bitcoin zu tun haben
JUST
0,072715
9.37%
Jupiter
0,175196
8.94%
POL (ex-MATIC)
0,072318
7.48%
Audiera
1,55
6.94%
Hyperliquid
61,75
6.24%
Ethereum Classic
6,60
5.96%
Zcash
412,05
5.64%
Render
1,52
5.40%
Solana
62,36
4.93%
OKB
66,61
4.80%
LAB
10,57
-21.91%
DeXe
13,52
-5.98%
​​Stable
0,028165
-3.35%
Beldex
0,070186
-3.05%
MemeCore
2,48
-2.77%
Morpho
1,62
-2.28%
Monero
276,49
-2.20%
Canton
0,132031
-1.78%
Uniswap
2,63
-1.50%
Gram (prev. Toncoin)
1,39
-1.47%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren