Waffenruhe im Nahen Osten: Darum steigt Bitcoin plötzlich wieder

Die Hoffnung auf eine Waffenruhe im Nahen Osten sorgt für etwas Entspannung an den Finanzmärkten. Bitcoin und Co. starten mit grünen Zahlen in das Wochenende.

Bitcoin hat sich zum Wochenende leicht erholt. Die Kryptowährung legt im Tagesverlauf um 1,3 Prozent zu und notiert zum Zeitpunkt des Schreibens bei 63.700 US-Dollar. Auch die Altcoins folgen dieser Entwicklung. Damit steigt auch die gesamte Marktkapitalisierung um 1,2 Prozent.

Stimmung am Krypto-Markt hellt sich leicht auf

Grund für die Kursbewegung ist vor allem eine vorsichtige Entspannung im geopolitischen Umfeld. Israel und die Hisbollah haben sich nach tagelangen Angriffen auf eine Waffenruhe im Libanon verständigt. Zuvor waren bei nächtlichen Luftangriffen nach Informationen der BBC mindestens 47 Menschen getötet worden. Die aktuelle Feuerpause gilt als erster Härtetest für das in dieser Woche geschlossene Abkommen zwischen den USA und dem Iran. Die Vereinbarung sieht eine “sofortige und dauerhafte” Einstellung militärischer Operationen auf allen Fronten, einschließlich des Libanon, vor.

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US-Präsident Donald Trump drängt auf eine Stabilisierung der Lage. Zu den israelischen Militärschlägen sagte er: “Man muss nicht jedes Mal ein Gebäude zerstören, wenn jemand von der Hisbollah hineingeht.” Die vorsichtige Hoffnung auf eine Deeskalation sorgte auch an den Finanzmärkten für etwas mehr Risikobereitschaft. Auch der Fear & Greed Index bewegte sich leicht nach oben und stieg von 20 auf 21 Punkte, steht demnach aber immer noch bei: Angst.

Weniger Druck durch gehebelte Bitcoin-Positionen

Für zusätzliche Stabilität sorgt die Lage am Derivatemarkt. Die Zahl der erzwungenen Liquidationen ging deutlich zurück. Innerhalb von 24 Stunden wurden Bitcoin-Positionen im Wert von 25 Millionen US-Dollar liquidiert. Das entspricht einem Rückgang von rund 76 Prozent gegenüber dem vorherigen Zeitraum.

Die Zahl der Liquidierungen sinkt I Quelle: BTC-ECHO

Für die kommenden Handelstage richten Anleger den Blick vor allem auf die weitere Entwicklung der geopolitischen Lage sowie auf die Stimmung an den Aktienmärkten. Beide Faktoren dürften entscheidend dafür sein, ob die aktuelle Erholung Bestand hat.