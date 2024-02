Solana ist (mal wieder) abgestürzt. Und damit entfacht die Kritik an der Hochgeschwindigkeits-Chain von neuem.

Wo schnell gefahren wird, sind Unfälle vorprogrammiert. Das Layer-1-Projekt Solana kann davon nur ein Lied singen. Am Dienstagvormittag (6. Februar) berichteten Nutzer der “Highspeed-Blockchain” über Störungen bei der Transaktionsabwicklung. Wenig später war klar: Solana war zum elften Mal in drei Jahren abgestürzt. Was der Ausfall für das Ökosystem bedeutet und wie es weitergeht, besprechen die Redakteure David Scheider und Johannes MacSwayed im BTC-ECHO Recap Podcast.

Bitcoin-Kurs im Plus

Bitcoin schaltet wieder in den Bullenmodus. Seit Mitte der Woche legt die Kryptowährung und mit ihr der Gesamtmarkt deutlich zu. Nun liebäugelt das digitale Gold mit einem Ausbruch in Richtung des Jahreshochs bei 49.000 US-Dollar. Das sind die Gründe.

Farcaster: “Web3 Twitter” startet durch

Die Nutzerzahlen des Web3-Pendants zu X, Farcaster, explodierten diese Woche regelrecht. Der Grund: das neue “Frames” Update. Warum die Krypto-Community auf Farcaster ihr neues zu Hause finden könnte.