Podcast

Mit den Runes wird Bitcoins Funktionsumfang abermals erweitert. Die einen wittern Morgenluft für Bitcoin-DeFi. Die anderen sorgen sich um die langfristige Sicherheit des Netzwerks.

Wir werfen einen Blick auf das Runes Protocol und diskutieren die Vor- und Nachteile.

China im Goldrausch

Ausnahmsweise schafft es auch das physische Pendant von Bitcoin in unsere Headlines. Chinesinnen und Chinesen investieren massiv in Gold. Was das mit US-Staatsanleihen zu tun hat und wieso auch bald Bitcoin den Weg in chinesische Wertpapierportfolios finden könnte, hört ihr in dieser Episode des Recap Podcast.

Schlag gegen Privatsphäre auf Bitcoin

Der Non-Custodial Bitcoin Mixer Samourai wurde gesprengt. US-Behörden setzen nicht nur die beiden Gründer fest, sondern blockieren auch die Website.

Wieso das keine gute Nachricht für Bitcoin Privacy ist.