Halving, Wykoff-Pattern und Saisonalität – aktuell kämpfen die Bären gegen die Bullen am Kryptomarkt um die Deutungshoheit. Wir beleuchten die jeweiligen Argumente.

Podcast

Samstagnacht bei Block 840.000 war es so weit: Bitcoin vollzog sein viertes Halving und reduzierte damit die Block Subsidy auf 3,125 BTC. Wie kann sich dieses Ereignis auf den Bitcoin-Kurs auswirken? BTC-ECHO Marktexperte Stefan Lübeck und Moderator Peter Büscher analysieren die bisherigen Halvings und den anschließenden Kursverlauf von Bitcoin. Außerdem besprechen sie das aktuelle Wykoff-Pattern, welches Anlegern Sorgen bereitet, da es eine weitere Korrektur andeutet und sie beleuchten die Saisonalität an den konventionellen Märkten im Allgemeinen sowie in US-Wahljahren im Speziellen.

Überraschungsgast im Invest-Podcast

Diese Folge ist eine ganz besondere, denn wir haben einen Gast im Invest-Podcast. Lasst euch überraschen, um wen es sich handelt, der eine oder andere kennt sie sicherlich schon.

Zum Abschluss erhaltet ihr wie immer alle wichtigen Termine dieser Woche sowie die aktuell relevanten Kursziele von Bitcoin auf der Ober- und Unterseite.