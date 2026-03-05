Der Ripple-Coin XRP kann sich nach dem Abverkauf weiterhin nicht nachhaltig befreien. Arbeitet der Altcoin an einer Bodenbildung oder droht der nächste Abverkauf? Ein Blick auf mögliche Chartszenarien.

Die Kryptowährung Ripple (XRP) konnte sich in den letzten Handelstagen oberhalb der 1,35 US-Dollar stabilisieren und versucht aktuell den nächsten wichtigen Schritt in Richtung Norden. Damit folgt der Altcoin der Krypto-Leitwährung Bitcoin (BTC), die im Zuge des jüngsten Kursanstiegs an einem Ausbruch aus der Seitwärtsrange arbeitet. Anleger sollten in den kommenden Tagen genauer auf diese charttechnisch wichtigen Kursmarken achten.

Folgende Kurslevel werden kurzfristig entscheidend

Wie in der letzten Ripple-Kursanalyse vermutet, konnte sich der XRP-Kurs vorerst weiter stabilisieren. Die Erholung in den letzten Tagen scheint den Kurs der Layer-1 Blockchain zurück über die 20-Tagelinie (EMA20, rot) katapultieren zu können. Zusätzliche Hoffnung auf eine anhaltende Anstiegsbewegung könnten sich Anleger bei einer Rückeroberung der 200-Wochenlinie um 1,41 US-Dollar machen. Bestätigt sich der Aufwärtstrend am Krypto-Markt, dürfte es spätestens im Bereich des Vorwochenhochs bei 1,50 US-Dollar zu einer Vorentscheidung kommen. Sollte diese starke Widerstandsmarke pulverisiert werden, dürfte sich die Erholungsdynamik weiter festigen. Kann die EMA20 in Folge eines möglichen Fehlausbruchs des Bitcoin-Kurses hingegen nicht nachhaltig überwunden werden, droht ein Rückfall in den Bereich um das Wochentief bei 1,35 US-Dollar.

Kursanalyse auf Basis des Wertepaares XRP/USD auf Bitfinex

Ripple: Bullishe Kursziele für die nächsten vier Handelswochen

Bullishe Kursziele: 1,42 USD, 1,50 USD, 1,57 USD, 1,62/1,67 USD, 1,77/1,82 USD, 1,95 USD, 2,02/2,08 USD

Der Kurs des Altcoins kann sich in Folge einer sektorweiten Erholung ebenfalls weiter gen Norden vorarbeiten. Voraussetzung für eine anhaltende bullishe Trendfortsetzung wäre ein Mehrtagesschluss oberhalb der EMA20. Sodann käme der Bereich um das obere Bollingerband unweit des Vorwochenhochs bei 1,50 US-Dollar in den Fokus. Ein Sprung über diesen Kreuzresist würde die gleitende Durchschnittslinie EMA50 (orange) bei 1,57 US-Dollar als Kursziel aktivieren. Gelingt es den Bullen auch dieses Widerstandslevel zu überwinden, wäre eine Folgebewegung bis in die rote Widerstandszone zwischen 1,62 US-Dollar und 1,67 US-Dollar einzuplanen. Mit dem Verlaufstief aus dem April 2025 sowie dem 38er Fibonacci-Retracement an der Unterseite und dem Zwischenhoch vom 15. Februar an der Oberseite, stellt dieser Bereich das nächste wichtige Anstiegsziel dar. Hier könnte die Aufwärtsbewegung ins Stottern geraten.

Zeigt sich der XRP-Kurs auch hier weiter stark und überwindet auch diese Zone per Tagesschlusskurs, steigt die Chance für einen Durchmarsch über das Vormonatshoch in Richtung lila Abrisskante zwischen 1,77 US-Dollar und 1,82 US-Dollar weiter an. Diese Chartzone fungierte im Vorjahr mehrfach als starke Unterstützung und ist daher als Make-or-Break Level auf der Oberseite zu werten. Zudem findet sich hier das 50er Fibonacci-Retracement der laufenden Anstiegsbewegung. Im ersten Versuch dürfte der Kurs hier gen Süden abprallen. Als Grundvoraussetzung für einen Durchmarsch ist die zeitnahe Verabschiedung des CLARITY Acts in den USA anzusehen. Sollte Ripple in der Folge diesen Schlüsselbereich zurückerobern können, käme der horizontale Resist bei 1,95 US-Dollar als Zwischenziel in den Fokus. Ein Sprung über dieses Chartlevel dürfte den Kurs bis in den grauen Zielbereich zwischen 2,02 US-Dollar und 2,08 US-Dollar befördern. Mit dem erweiterten Golden Pocket sowie der 200-Tagelinie (EMA200, blau) findet sich hier die maximale Anstiegszone für die nächsten vier Handelswochen.

Bearishes Chartszenario für die kommenden Handelswochen

Bearishe Kursziele: 1,35 USD, 1,27 USD, 1,17/1,12 USD, 1,05/1,00 USD, 0,86 USD, 0,75/0,71 USD

Die Bären müssen kurzfristig alles daran setzen, den Ripple-Kurs weiterhin im Bereich der EMA20 zu deckeln. Wird der Erholungstrend hier gestoppt, nimmt die Wahrscheinlichkeit eines zeitnahen Rücksetzers in Richtung der Schlüsselunterstützung bei 1,35 US-Dollar wieder zu. Sollte der Kurs auch hier schwächeln, droht ein Retest des Vorwochentiefs bei 1,27 US-Dollar. Bleibt die Käuferseite am Drücker und verkauft Ripple unter diese Marke ab, nimmt die Wahrscheinlichkeit eines Retest der orangen Unterstützungszone um das 78er Fibonacci-Retracement zwischen 1,17 US-Dollar und 1,12 US-Dollar wieder zu. Kann der Kurs hier keinen Doppelboden ausbilden, und tendiert weiter gen Süden, droht ein Kursrutsch bis in die türkise Zone um das Verlaufstief vom 10. Oktober im Bereich zwischen 1,05 US-Dollar und 1,00 US-Dollar.

Dieses charttechnisch und zudem psychologisch relevante Unterstützungsniveau war in der Vergangenheit des Öfteren ein zentraler Dreh- und Angelpunkt. Im ersten Anlauf dürfte der Kurs gen Norden abprallen. Kann sich Ripple in der Folge jedoch nicht nachhaltig erholen und gibt auch diesen Bereich per Tagesschlusskurs auf, dürften die Bären versuchen einen Abverkauf bis an den Kreuzsupport aus 88er Fibonacci-Retracement und 2023er-Hochs bei 0,86 US-Dollar zu initiieren. Sollte der XRP-Kurs trotz Gegenbewegung nicht dynamisch über die 1,00 US-Dollar erholen können, wäre ein Rückfall bis an das Ausbruchslevel aus dem November 2024 zwischen 0,75 US-Dollar und 0,71 US-Dollar mittelfristig nicht mehr ausgeschlossen. Insbesondere eine deutliche Kurskorrektur der US-Aktienindizes in den kommenden Wochen würde die Wahrscheinlichkeit einer Abwärtsbewegung bis in diese Zone, signifikant steigern.

Der Blick auf die Indikatoren

Der RSI im Tageschart hat die erste wichtige Voraussetzung für eine charttechnische Trendfortsetzung gemeistert. Durch den Anstieg zurück in die neutrale Zone hat sich die Gefahr einer andauernden Kurskorrektur reduziert. Jedoch würde erst ein Ausbruch über die 55 ein frisches Kaufsignal auf Tagesbasis generieren. Im Wochenvergleich kann sich der RSI-Indikator ebenfalls vom Verlaufstief der Vorwochen lösen und tendiert wieder leicht gen Norden. Für eine übergeordnete Erholung müsste der RSI jedoch seinen 14-Wochendurchschnitt bei 37 nachhaltig zurückerobern.

Disclaimer: Die auf dieser Seite dargestellten Kursschätzungen stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind lediglich eine Einschätzung des Analysten.

Die Chartbilder wurden mithilfe von TradingView erstellt.

USD/EUR-Kurs zum Redaktionsschluss: 0,86 Euro.

