App herunterladen
Jetzt scannen
Advertising
BTC-ECHO
Das Event des Jahres
Sichere dir jetzt dein Ticket!
3.84 T $
Bitcoin-Kurs108,905.00 $0.25%
Ethereum-Kurs4,464.57 $1.62%
XRP-Kurs2.84 $0.48%
Cardano-Kurs0.826597 $-1.14%
Solana-Kurs204.41 $-0.28%
Dogecoin-Kurs0.218905 $0.93%
BNB-Kurs859.75 $-0.04%
Polkadot-Kurs3.82 $0.46%
IOTA-Kurs0.193516 $0.21%
Official Trump-Kurs8.42 $0.33%
TRON-Kurs0.342388 $0.68%
Stellar-Kurs0.359146 $-0.16%

XMR im Zangengriff Die zweifelhafte Zukunft von Monero

Der Handel mit Monero wurde von vielen zentralisierten Krypto-Börsen gestoppt. Insbesondere in der EU scheinen Privacy Coins keinen Platz mehr zu haben. Warum die Zukunft von XMR trotz Kurserholung düster aussieht.

Tobias Zander
Teilen
Bitcoin-Kurs108,905.00 $0.25 %
Bitcoin kaufen
Eine Monero-Münze wird prominent vor mehreren anderen Münzen angezeigt, mit einem roten, schwankenden Graphen im unscharfen Hintergrund, der die Dynamik des Kryptomarktes von Monero hervorhebt.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Immer mehr Krypto-Börsen streichen Monero (XMR) aus ihrem Sortiment

In diesem Artikel erfährst du:

  • Weshalb Staaten gegen Monero vorgehen – und Krypto-Börsen folgen
  • Was XMR zu einer schlechten Krypto-Anlage macht
  • Welche Alternative Investoren jetzt nutzen können

Abseits des Hypes um Bitcoin und Ethereum ETFs sowie um Treasury-Firmen im Krypto-Kaufrausch, gerät ein alter Bekannter zunehmend unter Druck. Monero kämpft seit 2014 als dezentrale Alternative zum klassischen Finanzsystem für finanzielle Privatsphäre. Doch trotz einer engagierten Community musste das Projekt zahlreiche Rückschläge einstecken. Immer mehr Krypto-Börsen streichen den Handel mit XMR – offiziell aus regulatorischen Gründen. Schon lange gilt der Privacy Coin staatlichen Behörden als Störfaktor, nun ziehen sie die Daumenschrauben weiter an. Warum Monero als Zahlungsmittel weiter funktionieren könnte – aber keinen Platz mehr im Portfolio hat.

Dieser Inhalt ist exklusiv für BTC-ECHO Plus+ Mitglieder.
  • Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte
  • Tägliche Analysen vom Marktführer
  • Hot-Coins & Trading-Signale
  • Exklusive Infos direkt vom Experten
  • 100 % Kryptofokus - weniger Werbung
  • Inkl. Gratis Prämie im Wert von bis zu 69,- EUR (Bitcoin-Miner, Steuertool, Sammlermünze, Wallet)
Jetzt ab 1 € testen

Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden

Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Bitcoin Treasury
Michael Saylors Strategy und seine NachahmerBitcoin Treasuries: So könnten 100 Unternehmen einen Crash auslösen
Älterer Mann mit weißem Bart, goldener Krone und luxuriösem Outfit vor pinkem Hintergrund – symbolisiert finanziellen Krypto-Erfolg und Selbstbewusstsein.
Bitcoin, Altcoins und ein Überraschungskandidat?Reich mit Krypto bis 2030: Bitcoin allein reicht nicht
Lars Klingbeil, Vorsitzender der SPD, spricht bei einer Krypto-Veranstaltung vor einem roten Hintergrund mit SPD-Logo.
Krypto in DACHFinanzministerium plant Krypto-Eingriff – was jetzt auf Anleger und Anbieter zukommt
Monero (XMR) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Monero (XMR) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Monero (XMR) kaufen Leitfaden
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
Story
7.69 $
25.22%
POL (ex-MATIC)
0.276057 $
13.12%
Bitcoin Cash
552.72 $
3.84%
Arbitrum
0.513485 $
3.24%
StakeWise Staked ETH
4,693.36 $
3.09%
Four
3.88 $
3.05%
Sky
0.065117 $
2.93%
Provenance Blockchain
0.026545 $
2.68%
Chainlink
23.82 $
2.15%
KuCoin
14.29 $
2.15%
Cronos
0.296094 $
-8.92%
Celestia
1.64 $
-1.78%
Cardano
0.826597 $
-1.14%
Internet Computer
4.88 $
-0.99%
Gate
16.97 $
-0.97%
Hedera
0.224783 $
-0.96%
Injective
12.98 $
-0.91%
Jupiter
0.501722 $
-0.90%
Worldcoin
0.907217 $
-0.82%
OKB
177.22 $
-0.68%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren