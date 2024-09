Die Krypto-Handelsplattform WhiteBIT hat in Europa noch das Image eines Hidden Champion. Obwohl weniger bekannt als Coinbase oder Binance, ist WhiteBIT nicht weniger erfolgreich. Nicht nur ist man Sponsor des FC Barcelona, auch die Handelsvolumina und das Dienstleistungsangebot brauchen sich nicht vor der namhaften Konkurrenz zu verstecken.

Noch beeindruckender: Die Krypto-Börse stammt aus der Ukraine, trotze dem russischen Angriffskrieg und legte in den vergangenen zwei Jahren einen beachtlichen Wachstumskurs hin. Ihr Gründer und Geschäftsführer, Volodymyr Nosov, ist fest entschlossen, diesen Weg fortzusetzen und sich noch stärker in Richtung Europa zu orientieren. Wie genau hat er im Interview mit BTC-ECHO auf der Token2049 in Singapur verraten.

BTC-ECHO: WhiteBIT kommt aus der Ukraine. Wie hat der russische Angriffskrieg euer Unternehmen beeinflusst?

Volodymyr Nosov: Ja, ich bin ursprünglich aus der Ukraine und der Großteil unseres Unternehmens besteht ebenfalls aus Ukrainern. Unsere Firma ist in Charkiw, einer Stadt, die nur 35 Kilometer von der russischen Grenze entfernt liegt, ansässig. Mit Beginn des Krieges haben wir jegliche Geschäftsbeziehungen zu Russland beendet – keine Registrierungen, keine Zahlungen in Rubel mehr. Wir sind eine der wenigen Börsen, die das vollständig durchgesetzt hat.

Nach dem Kriegsausbruch haben wir uns stärker auf Europa fokussiert. Obwohl wir aus der Ukraine stammen, sehen wir Europa als unser Zuhause. Heute haben wir 1.100 Mitarbeiter und zehn Büros weltweit. Unser Hauptsitz befindet sich jetzt in Spanien. Seit Beginn des Krieges sind wir um das Fünffache gewachsen.

Wo siehst du das größte Wachstum für euer Unternehmen?

Wir konzentrieren uns in erster Linie auf die technische Entwicklung unserer Produkte und B2B-Kooperationen. Unser Hauptmarkt ist inzwischen Europa, aber wir expandieren auch nach Australien, Großbritannien, Georgien und in die Türkei.

Plant ihr, eine MICA-Lizenz zu beantragen?

Ja, wir arbeiten derzeit mit verschiedenen Lizenzen in Europa, unter anderem in Spanien, Litauen und Polen. Wir bereiten uns auf die MICA-Ära vor, die 2025 beginnt, und planen, unsere Dienstleistungen in ganz Europa anzubieten. Außerdem arbeiten wir an Lizenzen in Dubai, der Türkei, Australien und bald auch in Großbritannien und der Schweiz.

Auf welche Produkte wollt ihr euch besonders konzentrieren?

Unser Hauptprodukt ist unsere Krypto-Handelsplattform. 2024 wird unser Handelsvolumen über eine Billion US-Dollar erreichen, und wir haben derzeit 5,5 Millionen Kunden. Zusätzlich bieten wir Lösungen wie Zahlungsterminals (Whiteway), Prepaid-Karten (Whitex), eine Plattform für CSGO-Skins und eine Krypto-Banklösung in Georgien an. Unser Ziel ist es, Technologien für Web2-Unternehmen bereitzustellen, die auf einfache Weise in die neue Finanztechnologie einsteigen wollen.

Wie lange denkst du, wird die Integration neuer Technologien dauern?

Wir befinden uns gerade in einer Phase, in der das alte Geld in neues Geld übergeht. Das alte Finanzsystem wandelt sich in ein neues Finanzsystem. Und deshalb verstehen wir, dass die größten Entscheidungsträger derzeit auf der institutionellen Seite zu finden sind. Ich denke, in den nächsten zwei Jahren wird die Finanzwelt grundlegend verändert sein. Bis 2030 wird das gesamte Finanzsystem anders aussehen.

Welche Rolle spielen institutionelle Anleger für euch?

Institutionelle Investoren sind für die gesamte Branche wichtig. Die “alten” Finanzsysteme verändern sich, und Institutionen sind oft die Entscheidungsträger. Die nächste Generation wird mehr auf Transparenz und nachprüfbare Beweise achten, und Bitcoin ist ein Beispiel dafür, mit 15 Jahren internationaler Prüfung.

Wie siehst du den Krypto-Markt in den kommenden sechs bis zwölf Monaten?

Statistisch gesehen geht der Markt nach 180 Tagen nach dem Halving in eine Aufwärtsphase über. Ich erwarte, dass der Markt in den nächsten sechs bis zwölf Monaten wieder steigen wird und wir möglicherweise neue Höchststände erreichen.

Möchtest du noch etwas hinzufügen?

Ja, ich möchte meinen Dank an Deutschland aussprechen. Euer Land und eure Regierung haben viel für das ukrainische Volk getan. Das bedeutet mir und uns sehr viel. Vielen Dank!