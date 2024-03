Instis oder Retail Wer treibt die Krypto-Rallye an?

Der Krypto-Markt ist seit Wochen im Ausnahmezustand. Doch wer ist verantwortlich für die Rallye? Was Experten meinen und was die Zahlen sagen.

Wer treibt die Krypto-Rallye an?

Wer treibt die Krypto-Rallye an?

In diesem Artikel erfährst du: Wie aktiv der Retail-Markt in der aktuellen Rallye ist

Was Experten als Kurstreiber sehen

Welche Aufschlüsse verschiedene Indikatoren geben

Die Krypto-Rallye ist in vollem Gang. Das jüngst aufgestellte Bitcoin-Allzeithoch ist dafür wohl der beste Beweis. Auf die Frage, wer letztlich für die Kursanstiege verantwortlich sei, hört man oft die gleiche Antwort: BlackRock, Fidelity und Co. Die Rekordzuflüsse in ihre Bitcoin ETFs seien die wichtigsten Kurstreiber. Der Retail-Markt halte sich demnach noch zurück. Aber stimmt das?