Europa oder USA Wer macht das Rennen um die Krypto-Branche?

In diesem Artikel erfährst du: Wie Europa als Krypto-Standort von MiCA profitiert

Welche Wettbewerbsvorteile sich die EU gegenüber den USA erspielt

Ob Europa die USA langfristig überholen könnten

Viele Jahre blieb alles, was irgendwie mit dem Phänomen Krypto zu tun hatte, eine juristische Grauzone. Mit der seit Jahresbeginn vollständig in Kraft getretenen Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA) jedoch hat die ach so träge EU die erste Krypto-Regulierung ihrer Art geschaffen. Anders als in den USA, wo unter Trump zwar viele Vorhaben angestoßen, aber noch keine Gesetze beschlossen wurden. Vom seltenen Privileg des “First Mover” profitiere der Standort Europa schon heute, sagt Hon Ng, Chief Legal Officer der Krypto-Börse Bitget, gegenüber BTC-ECHO. Der europäische Krypto-Markt sei zwar nach wie vor überschaubarer, wachse aber bereits schneller als der US-amerikanische.

