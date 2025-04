Finanz-News Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

In diesem Artikel erfährst du: Welche Wirtschaftsdaten die Kurse am Aktien- und Kryptomarkt in dieser Woche bewegen werden

Weshalb Investoren die finalen Daten zu den US-Inflationserwartungen im Blick haben müssen

Warum aktuelle Quartalszahlen von Tesla, IBM und Alphabet die Kursentwicklung von Bitcoin beeinflussen könnte

Der Kurs der Krypto-Leitwährung Bitcoin (BTC) kann sich auch in der abgelaufenen Handelswoche weiter erholen und zum Wochenschluss über die Marke von 84.000 US-Dollar zulegen. Während der US-Aktienmarkt in der verkürzten Handelswoche vor Ostern mit Kursabgaben zu kämpften hatte, zeigen sich Teile des Kryptosektors aktuell unbeeindruckt von der Schwäche an den klassischen Finanzmärkten. Solana (SOL) kann seine zweistellige Kurserholung der letzten Woche weiter ausbauen und gewinnt im 7-Tagevergleich rund sechs Prozent hinzu. Der größte Altcoin Ethereum (ETH) muss hingegen erneut Federn lassen und verliert knapp einen Prozent an Wert. Welche relevanten Wirtschaftsdaten in der neuen Handelswoche im Fokus der Anleger stehen, verrät dieser Überblick.

