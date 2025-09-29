App herunterladen
Jetzt scannen
Advertising
BTC-ECHO
Jetzt investieren
Einfach. Schnell. Sicher.
3.91 T $
Bitcoin-Kurs111,613.00 $1.92%
Ethereum-Kurs4,093.94 $2.05%
XRP-Kurs2.87 $3.17%
Cardano-Kurs0.794771 $2.87%
Solana-Kurs207.77 $2.92%
Dogecoin-Kurs0.231584 $1.12%
BNB-Kurs1,007.78 $3.83%
Polkadot-Kurs3.93 $2.80%
IOTA-Kurs0.165601 $1.73%
Official Trump-Kurs7.60 $1.60%
TRON-Kurs0.334974 $-0.47%
Stellar-Kurs0.366315 $2.42%

Finanz-News Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

Aktuelle Einkaufsmanagerindizes sowie wichtige Daten vom US-Arbeitsmarkt könnten die Kursentwicklung von Bitcoin (BTC) maßgeblich beeinflussen.

Stefan Lübeck
Teilen
Bitcoin-Kurs111,613.00 $1.92 %
Bitcoin kaufen
Vor der Steinfassade der New Yorker Börse ist ein Straßenschild der Wall Street angebracht, das die Überschneidung von traditionellem Finanzwesen und modernen Vermögenswerten wie Bitcoin hervorhebt.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Auch in dieser Kalenderwoche stehen viele Termine an, die die Krypto-Kurse beeinflussen könnten

In diesem Artikel erfährst du:

  • Welche Wirtschaftsdaten die Kurse am Aktien- und Krypto-Markt in dieser Woche bewegen werden
  • Warum Anleger ihr Augenmerk weiterhin auf die neusten Daten vom US-Arbeitsmarkt legen sollten
  • Wieso die ISM-Einkaufsmanagerindizes ein wichtiges Indiz für die Verfassung der US-Wirtschaft darstellen

Die Krypto-Leitwährung Bitcoin (BTC) rutscht in der abgelaufenen Handelswoche deutlich gen Süden ab und schließt trotz einer leichten Erholung über das Wochenende rund drei Prozent schwächer knapp oberhalb der Schlüsselmarke von 112.000 US-Dollar. Insbesondere der wiedererstarkende US-Dollarindex DXY wirkte zuletzt als Gegenwind. Auch der restliche Krypto-Markt zeigte sich schwach und verlor teils deutlich. Ethereum (ETH) korrigierte acht Prozent, Dogecoin (DOGE) zehn Prozent und Solana (SOL) taxiert rund zwölf Prozent tiefer. Welche relevanten Wirtschaftsdaten in der neuen Handelswoche im Fokus der Anleger stehen und die Kurse am Krypto-Markt bewegen könnten.

Dieser Inhalt ist exklusiv für BTC-ECHO Plus+ Mitglieder.
  • Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte
  • Tägliche Analysen vom Marktführer
  • Hot-Coins & Trading-Signale
  • Exklusive Infos direkt vom Experten
  • 100 % Kryptofokus - weniger Werbung
  • Gratis Prämie im Jahresabo (Sammlermünze, Wallet, Steuertool)
Jetzt ab 1 € testen

Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden

Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Bitcoin-USA
Von Inflationsängsten bis Big-Tech-AbhängigkeitenMade in USA: 7 große Risiken durch Trump für den Bitcoin-Kurs
Ein Stapel verschiedener Altcoins liegt auf einem digitalen Bildschirm, der Kryptowährungshandelspaare und Preisdaten anzeigt.
Krypto-Reichtum oder Bankrott?Altcoin Season 2025 erklärt: Warum die meisten Anleger verlieren werden
Die silbernen Bitcoin-Münzen sind auf einem grünen 100-Euro-Schein platziert und symbolisieren die Beziehung zwischen Kryptowährung und traditionellem Geld - perfekt für alle, die sich fragen: "Soll ich 1.000 Euro in Bitcoin investieren?.
Zwischen Rendite und RisikoBitcoin-Portfolio: So nutzt du 1.000 Euro besser als der Mainstream
Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
MYX Finance
15.81 $
26.66%
Pump.fun
0.005666 $
11.80%
Story
9.69 $
11.43%
Aster
1.92 $
7.65%
Kinetiq Staked HYPE
47.01 $
5.28%
Hyperliquid
46.89 $
5.12%
Worldcoin
1.31 $
4.81%
Sui
3.28 $
4.60%
Sky
0.067727 $
3.90%
Avalanche
29.44 $
3.88%
Plasma
1.33 $
-13.92%
TRON
0.334974 $
-0.47%
Falcon USD
0.996800 $
-0.17%
Gate
16.47 $
-0.07%
Dai
0.999889 $
-0.04%
PayPal USD
0.999354 $
-0.04%
USDtb
0.999732 $
-0.04%
Tether
1.00 $
-0.02%
USDS
0.999577 $
-0.02%
BFUSD
0.999067 $
-0.02%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren