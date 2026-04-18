Nachdem auch Israel und Libanon vor einem Waffenstillstand stehen, drehen die Märkte auf.

Update, Samstag, 18. April, 10:31 Uhr: Die staatliche Nachrichtenagentur Fars berichtet, dass die angekündigte Öffnung der Straße von Hormus wieder geschlossen wird. Als Grund nennt man die anhaltende Blockade iranischer Häfen durch die USA. Der Markt reagiert bisher überschaubar: Bitcoin notiert bei 76.705 US-Dollar.

Die Erholungsrallye am Kryptomarkt setzt sich fort. Bitcoin (BTC) notiert am Vormittag des 18. April bei 76.705 US-Dollar – damit steht ein Tagesplus von 2,8 Prozent und ein Wochenplus von 5,9 Prozent zu Buche.

Auch die Altcoins steigen. Ethereum (ETH) kostet aktuell 2.406 US-Dollar pro Einheit und kann einen Tagesgewinn von 3,0 Prozent verbuchen. Auf Wochensicht ist XRP mit einer Kurssteigerung von 9,5 Prozent der Gewinner innerhalb der Krypto-Top-10.

Hintergrund für die teils immensen Kursgewinne am Krypto-Markt ist die geopolitische Entspannung im Nahen Osten. US-Präsident Donald Trump erklärte in einem Telefoninterview, dass der Iran zugestimmt hat, sein Atomprogramm unbefristet auszusetzen. Außerdem stehen Israel und Libanon Berichten zufolge kurz vor einem Waffenstillstand. Diese Ankündigungen schüren Hoffnungen auf ein baldiges Ende des Krieges, der seit Ende Februar die Weltwirtschaft belastet.

Besonders die Nachricht über die Wiedereröffnung der Straße von Hormus für die Handelsschifffahrt sorgt für Euphorie an den Finanzmärkten. Während die Ölpreise für Brent-Crude um rund neun Prozent einbrachen, fließen Kapitalströme verstärkt in Risiko-Assets wie Kryptowährungen. Investoren spekulieren darauf, dass ein erfolgreiches Abkommen die globale Energiekrise entschärft und den Inflationsdruck mindert.

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