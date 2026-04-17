Nach Wochen der Unsicherheit kehrt plötzlich Hoffnung zurück. Bitcoin und Co. reagieren auf die neuen Entwicklungen.

Die Lage im Nahen Osten scheint sich vorerst zu entspannen. US-Präsident Donald Trump erklärte in einer aktuellen Nachricht, dass die Straße von Hormus wieder geöffnet werde. Die wichtige Handelsroute gilt als zentrale Lebensader für den globalen Öltransport und war in den letzten Wochen verantwortlich für massive Verluste an den Finanzmärkten.

"IRAN HAS JUST ANNOUNCED THAT THE STRAIT OF IRAN IS FULLY OPEN AND READY FOR FULL PASSAGE. THANK YOU!" – President Donald J. Trump 🇺🇸 pic.twitter.com/xDQpCj8APe — The White House (@WhiteHouse) April 17, 2026

Die Aussicht auf eine Stabilisierung sorgt nun spürbar für Erleichterung bei Anlegern. Wochenlang hatte der Konflikt rund um den Iran sowie die Auseinandersetzungen mit der Hamas die Märkte belastet und für Zurückhaltung gesorgt. Entsprechend deutlich fällt nun die Reaktion aus, der Ölpreis ist bereits rapide gesunken.

Bitcoin zieht wieder an

Der Bitcoin-Kurs nähert sich der Marke von 77.000 US-Dollar und notiert damit so hoch wie seit Monaten nicht mehr. Innerhalb einer Woche konnte die Kryptowährung um 5,12 Prozent zulegen. Auch Ethereum zeigt Stärke und steigt über die Marke von 2.400 US-Dollar.

Bitcoin kratzt an der 77.000 US-Dollar Marke / Quelle: TradingView

Solana klettert auf über 90 US-Dollar und signalisiert ebenfalls neues Momentum im Krypto-Markt. Dogecoin durchbricht erstmals seit längerer Zeit wieder die Schwelle von 0,10 US-Dollar. Die Bewegung zieht sich damit durch den gesamten Krypto-Sektor und deutet auf eine breite Rückkehr von Risikobereitschaft hin.

Du möchtest in Bitcoin investieren und die aktuellen Kurse nutzen? Bei Coinbase erhältst du derzeit 30 Euro in Bitcoin gutgeschrieben, wenn du mindestens den gleichen Betrag investierst.

Auch die traditionellen Märkte reagieren positiv. Der S&P 500 ist nach Börsenöffnung um 0,7 Prozent gestiegen und bewegt sich in Richtung neuer Höchststände. Der Nasdaq legt ebenfalls um 0,64 Prozent zu und bestätigt den Trend.

Die Entspannung rund um die Straße von Hormus gilt als Schlüsselfaktor für diese Entwicklung. Anleger hoffen, dass sich die Lage weiter beruhigt und keine neue Eskalation folgt.

Kriegsende in Sicht?

Dennoch ist ein Kriegsende noch nicht in Sicht. Die Beschränkungen der US-Marine gegenüber dem Iran bleiben weiterhin bestehen, bis eine Einigung erzielt ist.

Zudem gilt die Entscheidung nur für alle Handelsschiffe. Die Durchfahrt erfolge auf einer koordinierten Route, die bereits von der iranischen Hafen- und Schifffahrtsbehörde bekanntgegeben worden sei.

Empfohlenes Video KI außer Kontrolle – Gefahr für Krypto?

Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026 In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest. Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden