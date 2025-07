In diesem Artikel erfährst du: Welche Wirtschaftsdaten die Kurse am Aktien- und Krypto-Markt in dieser Woche bewegen werden

Wieso die Quartalszahlen der US-Technologieriesen Meta, Amazon und Apple dem Krypto-Sektor weiter Auftrieb geben könnten

Warum die neuste Zinsentscheidung der US-Notenbank die Kurse an den Finanzmärkten beeinflussen könnte

Weshalb die neusten PCE-Kerninflationsdaten ein Gradmesser für den Einfluss der US-Strafzölle sind

Bitcoin (BTC) kann sich in einer volatilen Woche, in der die Krypto-Leitwährung zwischenzeitlich auf 114.750 US-Dollar absackte, zum Wochenschluss erholen und beendet die Handelswoche nahezu unverändert bei rund 119.000 US-Dollar. Die Krypto-Leitwährung taxiert damit weiterhin in Reichweite zu seinem Allzeithoch vom 14. Juli. Der Altcoin-Sektor legt ebenfalls eine Verschnaufpause sein. Lediglich der Binance Coin BNB gewinnt zehn Prozent an Wert hinzu und springt auf ein neues Allzeithoch bei 834 US-Dollar. Welche relevanten Wirtschaftsdaten in der neuen Handelswoche im Fokus der Anleger stehen und die Kurse am Krypto-Markt bewegen könnten, verrät dieser Überblick.

Dieser Inhalt ist exklusiv für BTC-ECHO Plus+ Mitglieder. Unbegrenzter Zugriff auf alle Inhalte

Tägliche Analysen vom Marktführer

Hot-Coins & Trading-Signale

Exklusive Infos direkt vom Experten

100 % Kryptofokus - weniger Werbung

Inkl. 24-Karat Bitcoin-Sammlermünze Jetzt ab 1 € testen Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.