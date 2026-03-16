Zweistellige Renditen im Krypto-Staking wirken verlockend. Doch hohe APYs haben ihren Preis. Welche Netzwerke besonders hohe Erträge bieten und welche Risiken Anleger kennen sollten.

Krypto-Staking: Bis zu 37 Prozent Rendite – warum hohe Erträge oft ein Risiko sind

Krypto-Staking: Bis zu 37 Prozent Rendite – warum hohe Erträge oft ein Risiko sind

Hohe Renditen sind im Krypto-Markt selten ein Zufall. Besonders beim Krypto-Staking gibt es Protokolle, die nominale Erträge im zweistelligen Bereich ausweisen. Teilweise reichen die ausgewiesenen Jahresrenditen sogar über 30 Prozent. Doch hinter diesen Zahlen steckt ein komplexes Zusammenspiel aus Token-Emissionen, Staking-Quoten und Protokollmechaniken. Viele der aktuell attraktivsten Renditen entstehen nicht durch klassische Wertschöpfung, sondern durch ökonomische Parameter der Netzwerke selbst. An diesem Punkt entscheidet sich, ob zweistellige Staking-Renditen tatsächlich profitabel sind oder lediglich ein Risikoaufschlag im System. Wir haben mehrere Coins analysiert.

Warum einige Staking-Renditen derzeit so hoch sind

Ein genauer Blick auf aktuelle On-Chain-Daten zeigt, dass besonders im Cosmos-SDK-Ökosystem mehrere Netzwerke zweistellige Staking-Renditen ausweisen. Die nominalen APYs reichen dabei von rund zehn Prozent bis zu deutlich über 30 Prozent.

Die Höhe dieser Renditen hängt stark von der Token-Ökonomie der jeweiligen Netzwerke ab. Ein zentraler Faktor ist die sogenannte Bonded-Quote. Sie beschreibt den Anteil der Token, die im Staking gebunden sind. Je weniger Token aktiv gestakt werden, desto höher fällt der nominale Reward pro Staker aus.

Hinzu kommt, dass ein großer Teil der Staking-Erträge durch Token-Emissionen entsteht. Neue Token werden regelmäßig ausgegeben und an Staker verteilt. Dadurch steigen die nominalen Renditen, gleichzeitig erhöht sich jedoch auch die Inflation des jeweiligen Netzwerks. In unserem großen Staking-Vergleich 2026 findest du die besten Anbieter.

Cosmos Hub als liquidester Vertreter

Innerhalb dieser Gruppe gilt Cosmos Hub als eines der etabliertesten Web3-Netzwerke. Der native Token ATOM weist derzeit eine nominale Staking-APY von rund 23 Prozent auf. Die zugrunde liegende APR liegt bei etwa 21 Pozent.

Ein wesentlicher Teil der Rendite entsteht durch Emissionen. Rund 97,8 Prozent der neu geschaffenen Token werden laut Protokollparametern an Staker verteilt. Gleichzeitig existiert eine reale Inflation, die einen Teil dieser nominalen Rendite wieder relativiert.

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Im Gegenzug punktet Cosmos Hub mit deutlich höherer Marktliquidität. Das 24-Stunden-Handelsvolumen liegt bei rund 36,98 Millionen US-Dollar. Das reduziert für Anleger das Risiko, Positionen im Markt ineffizient schließen zu müssen.

Secret Network und Akash mit hohen Nominalrenditen

Secret Network gehört zu den Chains mit besonders hoher nominaler Rendite. Die aktuelle Protokoll-APY liegt bei rund 24 Prozent. Die Bonded-Quote beträgt etwa 34,5 Prozent der Token Supply.

Allerdings fällt die Marktliquidität deutlich geringer aus als bei Cosmos Hub. Das tägliche Handelsvolumen liegt laut Marktdaten bei rund 1,61 Millionen US-Dollar. Für Anleger bedeutet das ein höheres Risiko, dass Preisschwankungen die Staking-Erträge überkompensieren könnten.

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Ähnlich positioniert sich das Netzwerk Akash. Hier liegt die nominale APY bei rund zwölf Prozent. Allerdings zeigen die Daten, dass nur etwa die Hälfte der Emission tatsächlich bei Stakern ankommt. Der Rest verteilt sich auf andere Protokollmodule oder Community Fonds.

Zusätzlich weist Akash eine reale Inflation von rund acht Prozent aus. Die effektive Rendite fällt deshalb deutlich niedriger aus, als die nominale APY vermuten lässt.

Axelar punktet mit kurzer Unbonding-Zeit

Axelar liegt mit einer nominalen APY von rund zehn Prozent deutlich unter Cosmos oder Akash. Das Netzwerk besitzt jedoch einen operativen Vorteil gegenüber vielen anderen Cosmos Chains.

Die Unbonding-Periode beträgt lediglich sieben Tage. Bei den meisten anderen Blockchains im Ökosystem liegt sie bei 21 Tagen. Bei Juno beträgt sie sogar 28 Tage.

Eine kürzere Unbonding-Phase reduziert das Liquiditätsrisiko. Anleger können ihre Positionen schneller auflösen und auf Marktbewegungen reagieren. Derweil bleibt die Bonded-Quote mit rund 30 Prozent moderat

Ein praktischer Aspekt betrifft wiederum die Tokenstruktur. Axelar Token zirkulieren häufig als Wrapped-Version auf anderen Chains. Für das Staking wird jedoch die native Variante benötigt, was zusätzliche operative Schritte wie Bridges oder Swaps erfordert.

Juno zeigt die Schattenseite extrem hoher APYs

Die höchste nominale Rendite bietet Juno mit rund 37,4 Prozent APY. Auf den ersten Blick erscheint das besonders attraktiv. Doch die Marktdaten zeigen die Kehrseite solcher Renditen.

Das tägliche Handelsvolumen liegt bei lediglich rund 6.933 US-Dollar. Für Retail-Anleger bedeutet das eine extrem geringe Markttiefe. Schon kleine Orders können den Preis deutlich bewegen.

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Hinzu kommt eine Unbonding-Periode von 28 Tagen. Während dieser Zeit bleibt der gestakte Token gesperrt, was in einem volatilen Markt das erhebliche Verlustrisiken erzeugen kann. Auch das Slashing-Risiko ist real, denn in vielen Cosmos-SDK-Chains drohen bei Validator-Fehlverhalten Strafen von rund fünf Prozent bei Double-Sign-Verstößen.

Steuerliche Behandlung in Deutschland

Krypto-Staking bleibt steuerlich relevant in der Bundesrepublik. Laut einem Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom 6. März 2025 gilt passives Staking in der Regel als Bereitstellung eines Stakes ohne aktive Blockerstellung. Häufig erfolgt die Teilnahme über Staking-Pools oder Plattformen.

Die erhaltenen Staking Rewards werden typischerweise als sonstige Einkünfte nach § 22 Nummer 3 Einkommensteuergesetz behandelt. Maßgeblich ist der Marktwert zum Zeitpunkt des Zugangs.

Für Anleger wichtig ist eine weitere Klarstellung: Bei sogenannten Currency oder Payment Token führt Staking nicht zu einer Verlängerung der steuerlichen Veräußerungsfrist auf zehn Jahre. Zudem gilt eine Freigrenze. Liegen sämtliche Einkünfte aus Leistungen unter 256 Euro pro Jahr, bleiben sie steuerfrei. Welcher Krypto-Steuer-Mythos besonders gefährlich ist, haben wir hier analysiert: Diese Krypto-Steuerirrtümer kommen Anleger teuer zu stehen!

Hohe Rendite bedeutet nicht automatisch hohen Ertrag

Die aktuellen Staking-Daten zeigen ein klares Muster. Besonders hohe nominale APYs treten häufig bei Netzwerken mit niedriger Staking-Quote oder hohen Emissionen auf. Diese Faktoren können kurzfristig attraktive Renditen erzeugen, gehen jedoch oft mit erhöhten Markt- und Inflationsrisiken einher.

Für Anleger ist deshalb nicht nur die ausgewiesene APY entscheidend. Liquidität, Token-Ökonomie, Unbonding-Zeiten und Validator-Strukturen bestimmen maßgeblich, wie viel der nominalen Rendite langfristig tatsächlich übrig bleibt.

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Gerade im Cosmos-Ökosystem zeigt sich damit ein klassisches Problem des Krypto-Staking-Marktes, denn hohe Rewards entstehen selten ohne strukturelle Gegenrisiken. Wer sie nutzen möchte, muss deshalb deutlich mehr analysieren als nur die bloße Prozentzahl auf dem Dashboard. Warum Cosmos das “Internet der Blockchains” ist und welche Rolle ATOM in dem Ökosystem einnimmt, lest ihr hier: Kommt das Cosmos Comeback oder ist ATOM am Ende?

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