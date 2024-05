Bullenmarkt bald vorbei? Warum dieser Krypto-Zyklus anders ist

Reichlich Token und viele Tücken. Dieser Bullenmarkt ist nicht wie der vorige, was auch bedeutet, dass Krypto-Anleger in der heutigen Marktlage umdenken müssen.

In diesem Artikel erfährst du: Wieso in Krypto investieren tückischer wird

Welche neuen Strategien Anleger kennen müssen

Wie der Bullenmarkt weiter gehen könnte

Der Krypto-Sektor sah sich lange als eine eingeschworene Community. WAGMI – “We’re all gonna make it”, heißt es nicht umsonst. Kommt der Bullenmarkt erst einmal, lässt sich demnach gemeinsam mit den Fellow-Degens Geld verdienen – oder eben verlieren. “Wir gegen den Rest-Welt”, lautete jedenfalls das vorherrschende Sentiment. So war es zumindest in vergangenen Krypto-Zyklen.

Doch spätestens seit Launch der Spot-Bitcoin-ETFs ist die Stimmung gekippt. Die neue Demografie: ein gespaltener Mob. Auf der einen Seite, Bitcoin, der neue Darling der Institutionen. Auf der anderen, massives Airdrop-Farming, Risikokapital, das für überteuerte Token-Launches sorgt – und eine Memecoin-Manie sondergleichen.

Ist dieser PvP-Markt (Player vs. Player) also Kryptos neue Realität? Und was bedeutet diese für Kleinanleger? Ein kritischer Blick auf die Gesundheit des Sektors und die größten Tücken dieses Krypto-Zyklus.

Weiterlesen mit BTC-ECHO Plus+ 1. Monat 1 € Für Neukunden Unbegrenzter Zugriff auf Plus+ Inhalte

Exklusive Artikel und Analysen

Geräteübergreifend (Web & App)

Viel weniger Werbung Jetzt für nur € 1,- testen Bereits Plus+ Mitglied? Anmelden