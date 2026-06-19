Hilft dieser Plan Algorand aus der Versenkung?

Seit Jahren steckt Algorand kurstechnisch im Niemandsland fest. Ein neuer Plan soll nun Aufschwung bringen. Doch kann das gelingen?

In der Champions League der Kryptowährungen spielt Algorand schon länger keine Rolle mehr. Seit vier Jahren dümpelt der Kurs im niedrigen zweistelligen Centbereich herum. Der jüngste Abverkauf drückte ALGO sogar zeitweise unter die 0,10 US-Dollar. Doch nun soll ein Plan die Kryptowährung aus der Versenkung hieven.

Das Vorhaben kommt von der Algorand Foundation. Der X-Account postete gestern eine neue Roadmap des Projekts. Der Fokus: Quantenresistenz. So soll bereits Ende des Jahres auf erste Post-Quanten-Signaturverfahren umgestellt werden. Nutzer sollen ihre Accounts bereits ab dem dritten Quartal umstellen können. Der komplette Rollout soll 2027 erfolgen.

“Post-Quanten-Sicherheit lässt sich nach dem Q-Day nicht nachrüsten”, sagt CTO Bruno Martins in einer Erklärung der Algorand Foundation.

Sollte der Umstieg fehlerfrei erfolgen, dürfte Algorand sich als eines der wenigen Krypto-Projekte mit Post-Quantenschutz positionieren und so mittel- bis langfristig das Interesse an ALGO heben. Das wäre beim Blick auf den Chart auch bitter nötig.

Algorand Struktur & Kursbild

In den letzten 12–24 Stunden pendelte der Kurs zwischen 0,0912 USD (Tief) und 0,1040 USD (Hoch) basierend auf den letzten 3–6 4‑Stunden‑Kerzen. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 0,0917 USD und damit rund −8,8 % unter dem Schlusskurs vor 24 Stunden (0,1005 USD). Die Marktkapitalisierung beträgt 814.959.236 USD.

Der Kurs notiert deutlich unter dem EMA‑20 (0,0958 USD) und zeigt eine klare Abfolge von tieferen Hochs und tieferen Tiefs seit dem 17. Juni. Direkte Unterstützung liegt bei 0,0912 USD; darunter folgt das Tief bei 0,0865 USD, während Widerstände bei 0,0958 USD (EMA‑20) und 0,1000 USD zu erwarten sind. Solange der Kurs unter dem EMA‑20 bleibt, bleibt die kurzfristige Marktlage bärisch.

Momentum-Analyse ALGO

Der RSI liegt bei etwa 38, was für schwaches Momentum spricht. Das Histogramm signalisiert eine beschleunigte Zunahme des Abwärtsdrucks in den letzten Kerzen.

Wer über ALGO hinaus wissen möchte, welche Kursmarken bei Bitcoin, Ethereum oder anderen Kryptowährungen jetzt wichtig werden, findet bei BTC-ECHO automatisch generierte Kursanalysen. Das Tool ordnet aktuelle Marktdaten ein und zeigt mögliche bullishe wie bearishe Szenarien.

ALGO Volatilität & Risikoprofil

Die Breite der Bollinger‑Bänder beträgt aktuell rund 0,00977 USD, was einer relativ engen, aber nicht vernachlässigbaren Spanne entspricht. Der Markt zeigt eine volatile Konsolidierungsphase mit erhöhter Unsicherheit, solange der Kurs unter dem EMA‑20 verbleibt.

Algorand Kurzfristige Prognose & Fazit

Die kurzfristige Prognose für Algorand am 19. Juni 2026 ist neutral bis leicht bärisch. Unterstützungen liegen bei 0,0912 USD und 0,0865 USD, Widerstände bei 0,0958 USD und 0,1000 USD. Ein Ausbruch über 0,1000 USD würde kurzfristig Erleichterung bringen und Käufe auslösen; ein deutlicher Bruch unter 0,0887–0,0865 USD dürfte die Abwärtsdynamik verstärken. Anleger sollten Positionsgrößen begrenzen und Stops diszipliniert einsetzen.

Neutrales Szenario (45 Prozent Wahrscheinlichkeit):

Im neutralen Szenario bewegt sich der Kurs in einer Spanne zwischen 0,088 und 0,098 US-Dollar. Voraussetzung dafür ist, dass die Unterstützung bei 0,0912 US-Dollar hält, während sich der RSI oberhalb von 35 stabilisiert und der EMA-20 bei 0,0958 US-Dollar zunehmend an den Kurs annähert. Eine Rückeroberung des Bereichs um den EMA-20 und das Bollinger-Mittelband bei 0,0963 US-Dollar würde dieses Szenario zusätzlich bestätigen.

Bullisches Szenario (30 Prozent Wahrscheinlichkeit):

Ein Anstieg in den Bereich zwischen 0,10 und 0,11 US-Dollar wird wahrscheinlicher, wenn der Kurs die Marke von 0,1000 US-Dollar auf Schlusskursbasis und mit erhöhtem Handelsvolumen überwindet. Begleitet werden sollte der Ausbruch von einem RSI-Anstieg über 50 sowie einem nachhaltigen Schlusskurs oberhalb des EMA-20 bei 0,0958 US-Dollar. In diesem Fall rückt das technische Kursziel bei 0,1100 US-Dollar in den Fokus.

Bärisches Szenario (25 Prozent Wahrscheinlichkeit):

Das bearishe Szenario tritt in den Vordergrund, wenn der Kurs unter das vorherige Tief bei 0,0865 US-Dollar fällt. Zusätzlichen Abwärtsdruck würden ein RSI unter 30 sowie ein weiter fallender EMA-20 erzeugen, der oberhalb des Kurses verbleibt. In diesem Fall könnte die Bewegung in Richtung der Unterstützungszone um 0,0700 US-Dollar ausgeweitet werden.

Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.