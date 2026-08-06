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Alte Bitcoin-Wale werden aktiv: Droht neuer Verkaufsdruck?

Am Krypto-Markt bleibt es ruhig. On-Chain-Daten deuten jedoch auf eine steigende Aktivität langfristiger Bitcoin-Anleger hin. Was bedeutet das für den Kurs?

Moritz Draht
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Eine Bitcoin-Münze

Beitragsbild: Shutterstock

 | On-Chain-Daten zeigen, dass zuletzt wieder vermehrt jahrelang ruhende Bitcoin bewegt wurden

Der Krypto-Markt startet verhalten in den Donnerstag. Bitcoin gewinnt im Tagesvergleich 0,8 Prozent auf 64.800 US-Dollar, Ethereum legt zwei Prozent auf 1.900 US-Dollar zu. XRP und BNB geben leicht nach, während Solana, Tron und Hyperliquid nahezu unverändert notieren. Die Gesamtmarktkapitalisierung legt leicht um 0,3 Prozent zu. Der Fear and Greed Index fällt dagegen auf 25 Punkte und signalisiert damit wieder “extreme Angst”.

Alte Bitcoin-Wallets werden wieder aktiv

Auffällig sind derzeit vor allem die On-Chain-Daten. Nach einer Analyse von CryptoQuant wurden zuletzt vermehrt Bitcoin nach Coinbase überwiesen, die zuvor drei bis sieben Jahre lang nicht bewegt worden waren. Solche Transaktionen gelten häufig als Hinweis darauf, dass langfristige Anleger wieder aktiv werden. Auffällig sei jedoch, dass sich die Zuflüsse fast ausschließlich auf Coinbase konzentrieren. “Das spricht nicht für eine breite Marktrotation”, schreiben die Analysten. Vielmehr scheine ein Teil der langjährigen Investoren seine Bestände neu zu ordnen oder auf Handelsplattformen zu verlagern.

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Auf der Käuferseite bleibt das Bild dagegen verhalten. Der sogenannte Coinbase Premium, ein wichtiger Indikator für die Nachfrage US-amerikanischer Anleger, notierte zuletzt im negativen Bereich. Der NVT Golden Cross, ein On-Chain-Indikator zur Bewertung des Bitcoin-Netzwerks, hat sich derweil deutlich abgeschwächt. Nach Einschätzung von CryptoQuant trifft damit ein wachsendes Angebot älterer Bitcoin auf eine eher verhaltene Nachfrage.

“Historisch passt diese Kombination eher zu einer ruhigen Konsolidierungsphase als zu einer starken Richtungsbewegung”, so CryptoQuant. Für die Analysten spricht die aktuelle Datenlage deshalb eher für eine Fortsetzung der Seitwärtsbewegung als für einen neuen Aufwärtsimpuls.

Warum Bitcoin noch einmal auf 50.000 US-Dollar fallen könnte und welche Altcoins langfristig überhaupt noch Investmentpotenzial besitzen, klärt Krypto-Experte Mirco Recksiek im Gespräch mit BTC-ECHO.

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