Nach einem Rückfall auf ein neues Jahrestief konnte sich die Kryptowährung Solana (SOL) zuletzt moderat erholen. Worauf Anleger jetzt achten müssen.

Solana unter Druck: Droht jetzt der nächste Rücksetzer?

Solana unter Druck: Droht jetzt der nächste Rücksetzer?

In diesem Artikel erfährst du: Warum die Solana-Bullen jetzt dagegenhalten müssen

Wieso eine hawkishe Notenbankentscheidung den Abgabedruck wieder erhöhen könnte

Welche Kurslevel kurz- und mittelfristig zu beachten sind

Zwar konnte sich Solana (SOL) in den letzten sieben Tagen von seinem Abverkauf zu Monatsanfang erholen und 13 Prozent zulegen, aktuell droht die Kryptowährung jedoch erneut zu straucheln. Der Altcoin muss die gleitende Durchschnittslinie EMA20 zwingend verteidigen. Welche Kursniveaus entscheidend für den Kursverlauf werden dürften, zeigt die neuste Kursanalyse.

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