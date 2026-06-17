In diesem Artikel erfährst du:
- Warum die Solana-Bullen jetzt dagegenhalten müssen
- Wieso eine hawkishe Notenbankentscheidung den Abgabedruck wieder erhöhen könnte
- Welche Kurslevel kurz- und mittelfristig zu beachten sind
Zwar konnte sich Solana (SOL) in den letzten sieben Tagen von seinem Abverkauf zu Monatsanfang erholen und 13 Prozent zulegen, aktuell droht die Kryptowährung jedoch erneut zu straucheln. Der Altcoin muss die gleitende Durchschnittslinie EMA20 zwingend verteidigen. Welche Kursniveaus entscheidend für den Kursverlauf werden dürften, zeigt die neuste Kursanalyse.
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