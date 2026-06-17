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Kursanalyse 

Solana unter Druck: Droht jetzt der nächste Rücksetzer?

Nach einem Rückfall auf ein neues Jahrestief konnte sich die Kryptowährung Solana (SOL) zuletzt moderat erholen. Worauf Anleger jetzt achten müssen.

Stefan Lübeck
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Solana-Kurs63,69 0.98 %
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Beitragsbild: Shutterstock

 | Kann Solana seine Erholung fortsetzen?

In diesem Artikel erfährst du:

  • Warum die Solana-Bullen jetzt dagegenhalten müssen
  • Wieso eine hawkishe Notenbankentscheidung den Abgabedruck wieder erhöhen könnte
  • Welche Kurslevel kurz- und mittelfristig zu beachten sind

Zwar konnte sich Solana (SOL) in den letzten sieben Tagen von seinem Abverkauf zu Monatsanfang erholen und 13 Prozent zulegen, aktuell droht die Kryptowährung jedoch erneut zu straucheln. Der Altcoin muss die gleitende Durchschnittslinie EMA20 zwingend verteidigen. Welche Kursniveaus entscheidend für den Kursverlauf werden dürften, zeigt die neuste Kursanalyse.

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