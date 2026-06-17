In diesem Artikel erfährst du:
- Wie dramatisch Strategys BTC-Verkauf wirklich ist
- Weshalb STRC zur entscheidenden Stellschraube wird
- Welche Risiken die MSTR-Verwässerung für Aktionäre bedeutet
- Wie Strategy seine Struktur stabilisieren und weiter akkumulieren könnte
- Welches Szenario für Bitcoin-Anleger jetzt wirklich gefährlich wäre
Michael Saylor hat Bitcoin verkauft. Allein das reichte, um im Krypto-Space Panik auszulösen. Wenige Tage später kaufte Strategy wieder Bitcoin nach. Auch das sorgte für Empörung. Die Hoffnung vieler war, dass Strategy Bitcoin in größerem Umfang abgestoßen hatte. Verkauft Saylor Bitcoin, gilt das angeblich als Anfang vom Ende. Kauft Strategy Bitcoin, soll plötzlich ebenfalls der Anfang vom Ende drohen. Vor allem zeigt diese Reaktion eines: Das Sentiment ist derzeit so negativ, dass nahezu jede Entscheidung als Signal für den unmittelbaren Kollaps gedeutet wird. So steht es wirklich um den Bitcoin-Treasury-Giganten.
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