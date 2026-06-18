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Kursanalyse 

Bitcoin-Analyse: Darum droht eine erneute Kurskorrektur

Bitcoin verliert nach der jüngsten Erholung an Momentum. An diesen Chartmarken entscheidet sich jetzt, ob der Kurs noch mal nachgibt.

Stefan Lübeck
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Bitcoin-Münzen vor einem lila Hintergrund

Beitragsbild: Shutterstock

 | Bitcoin muss sich zeitnah behaupten

In diesem Artikel erfährst du:

  • Weshalb der Wechsel an der Spitze der US-Notenbank für Bitcoin zum Problem werden könnte
  • Warum das Vorwochentief zum Zünglein an der Waage werden könnte
  • Wieso erst eine nachhaltige Stabilisierung oberhalb der 20-Tagelinie das Chartbild aufhellen würde

Zwar konnte Bitcoin zuletzt eine Zwischenrallye auf 67.264 US-Dollar hinlegen, seit Wochenbeginn befindet sich die Krypto-Leitwährung jedoch wieder im Rückwärtsgang. Mit aktuell 63,660 US-Dollar notiert der Kurs im Wochenvergleich nur gut einen Prozentpunkt fester. Zur Wochenmitte hatten hawkishe Aussagen des neuen Notenbank-Chefs Kevin Warsh als Antwort auf steigende US-Inflationszahlen den Abgabedruck auf Risiko-Anlagen zusätzlich erhöht. Welche Unterstützungsmarken jetzt zwingend verteidigt werden müssen, um eine neue Korrekturwelle abzuwenden, verrät diese Bitcoin-Kursanalyse.

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