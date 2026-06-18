In diesem Artikel erfährst du:
- Weshalb der Wechsel an der Spitze der US-Notenbank für Bitcoin zum Problem werden könnte
- Warum das Vorwochentief zum Zünglein an der Waage werden könnte
- Wieso erst eine nachhaltige Stabilisierung oberhalb der 20-Tagelinie das Chartbild aufhellen würde
Zwar konnte Bitcoin zuletzt eine Zwischenrallye auf 67.264 US-Dollar hinlegen, seit Wochenbeginn befindet sich die Krypto-Leitwährung jedoch wieder im Rückwärtsgang. Mit aktuell 63,660 US-Dollar notiert der Kurs im Wochenvergleich nur gut einen Prozentpunkt fester. Zur Wochenmitte hatten hawkishe Aussagen des neuen Notenbank-Chefs Kevin Warsh als Antwort auf steigende US-Inflationszahlen den Abgabedruck auf Risiko-Anlagen zusätzlich erhöht. Welche Unterstützungsmarken jetzt zwingend verteidigt werden müssen, um eine neue Korrekturwelle abzuwenden, verrät diese Bitcoin-Kursanalyse.
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