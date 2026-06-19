App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
30 € Bonus für Kraken Pro
Jetzt wie ein Profi traden
1,98 T
Hyperliquid-Kurs58,55 -5.74%
Bitcoin-Kurs54.360,10 -2.11%
Ethereum-Kurs1.469,83 -2.89%
XRP-Kurs0,981951 -3.18%
BNB-Kurs497,40 -2.70%
Hyperliquid-Kurs58,55 -5.74%
Solana-Kurs59,34 -3.73%
TRON-Kurs0,279344 0.43%
Dogecoin-Kurs0,071489 -2.75%
Cardano-Kurs0,138880 -3.32%
Zcash-Kurs389,77 -4.49%
Chainlink-Kurs6,80 -2.15%
Pi Network-Kurs0,113835 0.00%
Prognosemarkt in Gesprächen 

Steht Kalshi vor einem Börsengang?

Bei Kalshi jagt ein Unternehmensrekord den nächsten. Jetzt drängt der Prognosemarkt wohl an die Börse – trotz regulatorischer Konflikte.

Daniel Hoppmann
Teilen
Bitcoin-Kurs54.360,10 -2.11 %
Bitcoin kaufen
US-Präsidentschaftswahl: Auf einer Werbeanzeige in Manhattan werden einen Tag vor der Wahl Wetten auf das Wahlergebnis angezeigt, wobei Donald Trump mit 57 Prozent vor Kamala Harris liegt, die auf 43 Prozent kommt.

Beitragsbild: picture alliance

 | Bei Kalshi kann man auf so ziemlich alles wetten

Kalshi erwägt laut einem Bericht von The Information einen Börsengang in den USA. Erste Gespräche soll der Prognosemarkt dazu mit verschiedenen Investmentbanken geführt haben. Eine Bestätigung gab das Unternehmen dazu nicht ab.

Gemeinsam mit Polymarket zählt Kalshi derzeit zu den größten Anbietern im Markt für Prognosemärkte. Laut Bericht konnte das Unternehmen von Tarek Mansour seinen annualisierten Umsatz auf 2 Milliarden US-Dollar steigern. Im März lag dieser Wert bei einer Milliarde US-Dollar. Auch die Bewertung der Firma zog in den letzten Monaten deutlich an auf aktuell 22 Milliarden US-Dollar.

Die guten Zahlen begründen sich vor allem mit einem steigenden Interesse an dem Prognosemarkt. Laut Daten von The Block erreichte das Handelsvolumen von Kalshi im Mai einen Rekordwert von 16,81 Milliarden US-Dollar – mehr als das Doppelte des Konkurrenten Polymarket (7,08 Milliarden US-Dollar).

Empfohlenes Video
Alles wird zur Wette – und so kannst du davon profitieren

Kalshi in den USA nicht unumstritten

Der rasante Aufschwung von Kalshi ruft jedoch auch Regulierungsbehörden auf den Plan. Mehrere US-Bundesstaaten gehen gegen den Anbieter vor, diese Woche zog etwa Kentucky vor Gericht. Der Kernvorwurf: unlizenziertes Glücksspiel.

Kalshi wehrt sich und weiß mit der CFTC einen mächtigen Verbündeten an ihrer Seite. Die Behörde, die in den USA Derivate- und Rohstoffmärkte überwacht, sieht in den Klagen Grenzüberschreitungen und führt nun ihrerseits juristische Gegenschläge gegen einzelne US-Bundesstaaten. Die Regulierung von Prognosemärkten läge in “der ausschließlichen Zuständigkeit der CFTC”, sagte der Chef der Behörde, Michael Selig.

Parallel arbeitet man an neuen Regeln für Prediction Markets. Nach Berichten von Axios sollen bestimmte Sportmärkte erlaubt bleiben, während Kontrakte zu Manipulationsrisiken oder sensiblen Ereignissen wie Terrorismus, Attentaten, bewaffneten Konflikten oder Verletzungen ausgeschlossen werden sollen.

Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Das Brandenburger Tor in Berlin bei Sonnenaufgang mit leerem Pariser Platz. Hinter dem historischen Wahrzeichen erhebt sich ein überdimensionales orangefarbenes Bitcoin-Logo, das den Himmel dominiert und das Tor optisch in seinen Schatten stellt. Die Kombination aus klassischer Architektur und Kryptowährung symbolisiert die wachsende Bedeutung von Bitcoin in Berlin und Deutschland.
Krypto in DACHBerlin Blockchain Week: Der nächste Krypto-Boom könnte nichts mit Bitcoin zu tun haben
Bitcoin-Münzen vor einem lila Hintergrund
KursanalyseBitcoin-Analyse: Darum droht eine erneute Kurskorrektur
Anthropic-Logo auf Bildschirm
Dezentrale KIUS-Regierung sperrt Anthropic-KI: Werden Bittensor und Venice jetzt zur Alternative?
Audiera
1,61
21.16%
DeXe
14,47
15.14%
Midnight
0,026927
1.93%
Beldex
0,072260
1.77%
POL (ex-MATIC)
0,067270
1.38%
Sky
0,050439
0.64%
TRON
0,279344
0.43%
Ondo US Dollar Yield
0,990641
0.42%
Provenance Blockchain
0,008696
0.25%
Ethereum Classic
6,26
0.24%
Avalanche
5,24
-8.93%
Stellar
0,188280
-8.32%
Algorand
0,079784
-8.25%
Ethena
0,075508
-7.04%
JUST
0,066515
-7.02%
Aster
0,538251
-6.93%
Bitcoin Cash
169,43
-6.27%
Canton
0,134336
-6.13%
Hyperliquid
58,55
-5.74%
Venice Token
12,31
-5.65%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren