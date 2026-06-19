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Starinvestor gibt auf 

Darum macht Frank Thelen Schluss mit Bitcoin

Frank Thelen hat sich von seinen Bitcoin getrennt. Wie der Starinvestor die Entscheidung begründet und welche Krypto-Projekte er spannend findet.

Daniel Hoppmann
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Nahaufnahme von Frank Thelen.

Beitragsbild: picture alliance/dpa | Matthias Balk

 | Bitcoin findet er immer noch gut, nur nicht in seinem Portfolio

Starinvestor Frank Thelen hat seine Bitcoin verkauft. Das bestätigte der 50-Jährige gegenüber Bild. Mehrere Gründe hätten ihn zu der Entscheidung letztlich bewogen, einer aber ganz besonders: Quantencomputer.

Die potenzielle Gefahr durch die Superrechner sei für ihn zum zentralen Risiko geworden. Er erklärte, dass sich neue technologische Herausforderungen künftig schneller auf bestehende Kryptosysteme auswirken könnten, und kritisierte in diesem Zusammenhang die aus seiner Sicht geringe Anpassungsbereitschaft der Bitcoin-Community. Diese sei zu “starr”. Außerdem habe ihn die Kursentwicklung in letzter Zeit nicht mehr überzeugt.

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An diese Krypto-Projekte glaubt Thelen jetzt

Frank Thelen betonte aber, er sei kein grundsätzlicher Gegner von Bitcoin. Die Idee hinter der Kryptowährung halte er weiterhin für relevant. Nur solle man sich des Risikos eines Investments bewusst sein.

Dennoch sehe er bei anderen Blockchain-Netzwerken größere Entwicklungsmöglichkeiten. Besonders Ethereum hob er hervor. Das Netzwerk werde aktiv weiterentwickelt und verfüge über zahlreiche Anwendungsfälle für digitale Verträge, Finanzanwendungen und andere Blockchain-basierte Dienste.

Und auch Hyperliquid ist auf dem Radar des Investors, der mitunter durch die TV-Sendung “Höhle der Löwen“ bekannt wurde. Besonders reizt ihn: Die dezentrale Handelsplattform könne im Gegensatz zu rein spekulativen Krypto-Assets einen operativen Cashflow vorweisen.

Darüber hinaus sieht Frank Thelen derzeit Chancen vor allem im Technologie- und KI-Sektor. Als Beispiele nannte er Unternehmen wie Nvidia, Meta, Alphabet und Amazon. Entscheidend sei für ihn nicht die aktuelle Popularität des KI-Themas, sondern die tatsächliche Nachfrage nach Rechenleistung, Chips, Cloud-Infrastruktur und KI-Diensten.

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